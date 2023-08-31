中国援外医疗队：妙手仁心传大爱

60年间，累计向76个国家和地区派遣援外医疗队队员3万人次，累计诊治患者2.9亿人次，超过2000人次荣获受援国国家级荣誉……

自1963年我国向阿尔及利亚派出首支援外医疗队以来，中国援外医疗队以仁心仁术造福当地人民，为推动构建人类命运共同体和人类卫生健康共同体作出了重要贡献，在国际社会赢得广泛赞誉。

为当地患者带去更多希望

2022年5月的一天，临近夜里10点，来自上海市的援摩洛哥医疗队骨科医生马南接到急诊室来电：当地一名10岁的女孩意外受伤，中指和环指几近脱落。

清创、骨折固定、肌腱神经修复……手术近2个小时，女孩的两根被严重夹伤的手指成功保住了。

“当地人喜欢找中国医生看病，技术水平是一方面，重要的还有中国医生的认真负责和对贫富患者一视同仁。”第171批援摩洛哥医疗队默罕默迪亚分队队长胡炳麟说。

克服自然条件艰苦、医疗条件有限的双重困难，中国援外医疗队想尽办法救治当地患者。

湖北医生薛进1965年加入援阿尔及利亚医疗队后，来到阿尔及利亚西北部城市赛伊达。这里地处撒哈拉沙漠边缘，气候干旱，条件艰苦。援非3年，薛进和同事们在当地成功实施上千台手术。

近60年过去了，86岁的薛进拿出珍藏的合影。“这位是包囊虫病患者，这位得了肠扭转病……”患者经历过怎样艰难的手术、恢复得怎样，薛进依然历历在目。

留下“带不走的医疗队”

60年间，中国援外医疗队既挽救当地患者生命，帮助提高受援国医疗技术水平，又培养医疗人员10万余人次，留下了一支“带不走的医疗队”。

“10年前我们在援助国带的学生，现在已经成长为业务骨干。”李俊升有着切身感受，“他们把中国医生好的管理理念、治疗理念都贯穿在日常工作中。”

随着援助的医疗设备不断升级，受援医院的水平也大大提升。“以前我们血液科可能只能做一个血尿便常规、疟原虫涂片检查，现在可以进行血液生化、激素水平测定、疟原虫免疫反应测定等，原来的黑白超声也换成了彩色超声。”李俊升说。

与41个国家和地区的46家医院建立对口合作，共建25个临床重点专科中心，填补数千项技术空白……

从“输血式”援助转向可持续“造血式”援助，中国援外医疗逐渐形成以医疗队为基础，临床医疗和公共卫生双轮驱动，创新项目、医疗物资、能力建设、人员与技术交流多点开花的全方位、立体式格局。

援外医疗谱写新篇章

2023年4月10日，北京大学人民医院“国际光明行”医疗队从北京启程，进行为期18天的医疗活动，为乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦的白内障患者送去光明。今年9月，“国际光明行”医疗队将再次出发。

国家卫生健康委的数据显示，5年来，中国援外医疗队通过“光明行”“爱心行”等短期义诊，累计诊治患者近万人，免费为4500余名当地患者进行了复明手术，为180余名患者进行了心脏手术。

首次向所罗门群岛等6国派出医疗队；医疗队员高级职称占比近50%，36岁至45岁中青年队员占比超50%……

目前，中国援外医疗队仍奋战在全球56个国家110余个医疗点，传承不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆的中国医疗队精神，续写中国援外医疗队的故事。

（据新华社北京8月29日电 记者徐鹏航）