暑期文旅消费活力四射

近日，由新疆和田地区新玉歌舞团带来的舞剧《五星出东方》，在乌鲁木齐京剧院上演。该舞剧曾荣获国家“文华奖”和“五个一工程”奖。

新华社记者 郝 昭摄

暑期是人们休闲娱乐的好时机，也是电影、演出、旅游等文旅消费的黄金档期。今年夏天，题材类型多元的国产电影表现优异，推动电影市场强劲复苏；各地剧院、剧场人气攀升，爆款舞剧、话剧、儿童剧掀起观演热潮；大型演唱会、音乐节带动旅游收入增长，沉浸式新业态新场景跑出加速度，不断释放文旅消费新活力。

电影市场百花齐放

“进入暑期档后，电影市场就像浪涛奔涌的大海，每到周末就涌来一波大浪。”首都电影院副总经理于超说。

先是6月22日上映的《消失的她》，之后每个周末都有强片上档：《八角笼中》《长安三万里》《碟中谍7》《封神第一部：朝歌风云》《热烈》《巨齿鲨2》《孤注一掷》……

“今年暑期档对中国电影市场恢复性增长是一个关键节点。中国电影经受住了市场考验，暑期档惊喜不断，十分火爆。”中国电影评论学会会长饶曙光说。

《消失的她》以35.2亿元票房暂列暑期档票房冠军。该片监制、编剧陈思诚说：“我将更加坚定地为中国观众拍电影，踏踏实实做好电影人的本分，给观众带来更多惊喜。”

业内人士一致认为，暑期档火爆的主要原因是多类型、多品种、多样化的影片百花齐放，满足了观众的不同需求；影片整体质量比较高，激发大众观影热情，促成电影市场的强劲走势。

灯塔专业版数据显示，从6月1日0时开始的今年暑期档，至8月26日21时52分，电影市场总票房已突破200亿元人民币。阿里影业总裁李捷认为，这充分说明观众对暑期档影片的内容和质量整体上非常认可。

带着孩子走进影院观看《长安三万里》，是今年暑假影院经常出现的现象。该片出品方追光动画总裁、监制于洲说，作为追光动画“新文化”系列的开篇之作，《长安三万里》的热映证明了传统文化在中国观众中的深厚基础，“我们要好好把这个系列做下去”。

于超认为，暑期档火爆还因为许多影片进行了大规模超前点映，效果明显，如《八角笼中》《长安三万里》《热烈》《孤注一掷》等，“这种方式有利于影片的发行，提前积累了口碑和人气”。

“今年暑期档票房创下历史新高，进一步提振了行业信心。”饶曙光说。

演出市场精彩不断

为了应对暑期客流高峰，国家大剧院公共演出空间在各大剧场开演前都会上演一场小型音乐会。暑假期间，国家大剧院日均客流达到7000到8000人次，观演人数同比增加了200%。

国家大剧院市场部部长金慧介绍，今年暑期演出基本提前两个月开票，演出场次比2019年增加了20%以上，每天座位都是满的。

据中国演出行业协会全国票务信息采集平台监测，截至6月30日，全国各主要票务平台在售的7月1日至8月31日暑期演出项目总计超8000个，在售演出场次达3.7万场。灯塔专业版数据显示，截至8月28日中午12时，今年暑期档（6月1日—8月27日）演出市场票房为37.01亿元。

舞剧《永不消逝的电波》、舞蹈诗剧《只此青绿》、民族舞剧《红楼梦》、豫剧《穆桂英挂帅》、小剧场话剧《燃烧的梵高》、儿童歌剧《阿凡提》……品类丰富的剧目汇集暑期演出市场，许多演出经常出现“一票难求”的景象。

7月29日晚，由上海歌舞团打造的舞剧《永不消逝的电波》，在新疆乌鲁木齐文化中心大剧院上演。市民周静雅第一时间通过票务平台购票，演出结束后她意犹未尽地说：“剧中的英烈故事令人感动。有机会我还想二刷。”

伴随“国潮”“国风”热，传统艺术彰显出强大的市场号召力。8月6日，河南豫剧院一团的《豫剧传统折子戏专场》在河南艺术中心上演，许多年轻观众穿着汉服走进剧场看演出，台上台下传递着文化传承的自信与活力。

中国文联文艺评论中心研究处处长何美分析说：“近年来文艺事业的大发展大繁荣，不同类型、不同题材的新作接连涌现，经典焕发新的生命力，不仅积累了一大批叫好又叫座的优质剧目，为演出市场的良性发展奠定了坚实基础，还进一步满足了人民日益增长的精神文化需求。”

文旅融合活力迸发

当前，旅游消费正从景点观光向休闲度假、深度体验转变，更加注重精神文化享受。

根据中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）预测，6、7、8三个月国内旅游人数达18.54亿人次。在火热的暑期旅游中，“跟着演出去旅行”“相约看展游”“国风汉服旅拍”“美食攻略游”等文旅融合项目，吸引许多人说走就走。

“这几年，沉浸式文旅业态提高了人们在文旅体验中的知识浓度、感悟深度和互动程度，满足了大众多元的文旅需求，尤其受到年轻消费者的欢迎。”中国传媒大学文化产业管理学院副教授熊海峰说。

暑假期间，形式多样的沉浸式旅游演艺格外火爆。在湖北，为顺应暑期市场需求，长江上“漂移式”演绎武汉故事的《知音号》除夜场外，又增开了平日双场演出。在湖南张家界，多空间沉浸式演艺《遇见大庸》每晚连演两场，还是供不应求。

沉浸式主题街区同样人气高涨。有着近400年历史的辽宁沈阳中街步行街，以国潮换装、沉浸演出等特色内容，吸引来自全国各地的游客。坐落在陕西西安的大唐不夜城主题街区，今年6月以来日均客流量高达30万人次，不仅拉动休闲业态协同发展，还带火了汉服妆造等特色产业。

撬动文旅消费市场的还有各类演唱会、音乐节、戏剧节。6月底7月初，“周杰伦2023嘉年华世界巡回演唱会”在海南海口连办4场，带动旅游收入9.76亿元；8月初，“TFBOYS十年之约演唱会”在西安举办期间，带动旅游收入4.16亿元。

“白天游览景区，夜晚观看演出、逛街区夜市，已经成为人们对文旅消费的新期待。”中国艺术研究院副研究员孙佳山表示。他认为，文商旅融合将为文化旅游发展打开更广阔的天地。