国家卫生健康委印发《手术质量安全提升行动方案（2023-2025年）》

新华社北京8月29日电（记者董瑞丰）国家卫生健康委日前印发《手术质量安全提升行动方案（2023-2025年）》，要求利用3年时间，进一步完善手术质量安全管理体系，形成科学规范、责权清晰、运行顺畅的管理机制。

方案从术前、术中、术后风险管理和系统持续改进等4个方面，针对全国二级以上医疗机构提出15条具体举措，包括：以科学评估为抓手，加强术前风险管理；以强化手术核查为基础，严格术中风险管理；以精细管理为保障，强化术后风险管理；以优化机制为手段，实现系统持续改进。

国家卫生健康委有关人士介绍，加强手术管理对保障医疗质量安全，提升人民群众就医获得感、安全感具有重要意义。随着医疗技术进步和疾病谱变化，手术的种类和方式不断变化。持续的监测显示，近年来我国医疗机构开展的手术种类中位数和手术例次数快速增长，手术方法也不断改良，手术质量安全水平稳步提升，但包括手术并发症、麻醉并发症等在内的负性事件发生率在少数医疗机构呈上升趋势，需要进一步加强科学管理。

近年来，国家卫生健康委组织制定了手术分级管理、手术安全核查等一系列制度措施，对保障手术质量安全发挥了重要作用。今年5月，国家卫生健康委、国家中医药局联合印发了《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025年）》，“手术质量安全提升行动”为其中设立的5个专项行动之一。