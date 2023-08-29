第九届健康中国医药连锁发展论坛举办

近日，由全国工商联医药业商会指导，甘肃省定西市陇西县人民政府与扬子江药业集团主办的第九届健康中国医药连锁发展论坛（和熙论坛）在陇西县举办。本次论坛以“聚焦乡村振兴，共筑健康中国”为主题，共同交流探讨医药连锁企业如何塑造高质量发展新优势。

扬子江药业集团党委书记、董事长、总经理徐浩宇。（受访者供图）

扬子江药业集团党委书记、董事长、总经理徐浩宇表示，甘肃是我国中医药文化的重要发祥地，扬子江药业集团将持续深化与陇西的务实合作，借助陇西在中药材资源和产业上的优势，推动上下游企业合作共赢，用“小药材”撬动“大产业”，用“产业兴”带动“农民富”，助推乡村振兴和陇西医药产业高质量发展。

徐浩宇介绍，多年来，集团始终把甘肃作为优质中药材种植的重点基地，先后在酒泉、定西布局了党参、当归、黄芪种植基地，总面积达1万余亩，通过“企业+合作社+农户”的经营模式，带动当地群众增收致富，实现多方互利共赢。“未来，我们还将利用政产学研用优势，加强科技创新和专业技术人才培养，推动科技成果在乡村产业中的转化和应用，提高乡村产业的技术含量和竞争力。发挥链主引领作用，推动当地中药材标准化种植、精深加工等产业的发展，进一步提高当地产业的附加值和技术水平。同时，我们也将加强引导与产业链上下游企业合作，发挥资源配置和协同创新能力，促进乡村经济实现高质量发展。”徐浩宇说。

健康中国战略的实施，不仅可以促进以治病为中心转变为以人民健康为中心转变，提升全民健康意识和健康水平，由此产生的健康需求还可以推动各地大健康产业链的发展。徐浩宇认为，以中医药产业为例，在研发和推广新的健康产品和服务，满足市场需求的同时，向上可以带动上游中药材种植、饮片加工等产业发展，向下可以扩大销售渠道，带动下游的医疗保健、健康服务、医药销售终端等产业链不断延伸。同时，进一步推动传统的制造业和加工业逐渐向高端制造业转型升级，形成产业聚集和协同发展势能，打造新的经济增长点，促使大健康产业成为区域经济发展的重要引擎。

论坛上，专家与行业人士还就定点药店门诊统筹政策对药店零售业的影响进行分析解读，就工业和商业数字化共建，科技引领创新等方面进行案例分享。