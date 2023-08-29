由知识学习到多元化培养 好慷家务夏令营落地全国10城

每逢暑假，小朋友们便开启夏令营模式：英语、舞蹈、编程、书法……在五花八门的营会中，记者关注到，今年在小红书等社媒上，有场特别的夏令营，受到许多家长和孩子们的青睐，就是好慷在家举办的儿童家务夏令营。

在培养语数英或艺术技能之余，如何让孩子学家务和自理能力，已经是目前很多家长关注的重要问题。早在2022年，义务教育劳动课程标准里，就要求学生掌握家庭生活中常用的家务基本技能。很多欧美亚洲国家为了培养孩子的动手能力也有类似规定。《德国民法典》第1619条规定：子女是家庭的一分子，由父母教育和抚养，子女有义务以符合其体力和生活地位的方式，为家务事和其他事情向父母提供帮助。

那么家务夏令营在孩子与家长中反响如何？

孩子家务还要学？被忽视的隐形需求

家务还要学？这是一些家长的疑惑。

但好慷在家家务营负责人肖雁飞告诉记者，在好慷多年家政服务中，所接触到的家庭许多是双职工家庭，父母没有太多时间，也不知道怎么引导孩子做家务。 怎样有效，有吸引力的教孩子学家务，是很多家庭被忽视的隐形教育需求。

并且，学家务不是让孩子“帮”爸妈做事情，而是培养孩子认真做事的各种能力，让孩子更独立，有责任感，这也是许多父母让孩子参与家务营的初衷。

家政公司教家务，看似跨界，实则水到渠成

家政公司举办儿童家务夏令营，看似跨界操作，实则是水到渠成。

现在，很多学校设有家务课，但大部分缺乏实际家庭场景与专业教师。而类似好慷在家这样成熟的家政企业，已有完备的家政教学资源：多年家政工培训经验；搭建有丰富的家庭服务场景，具备沉浸式体验条件；覆盖各工种的资深家政培训师，能确保家务课程内容专业度与丰富性。这些都是开设儿童家务营的先天优势。

这次好慷在家的课程，首批尝试在全国10城举办。课程分为爱干净小课堂-认识家的组成、爱做饭小课堂-饮食文化及餐桌礼仪学习、爱整理小课堂-认识整理三大课程模块。在搭建的家政服务场景里，让孩子实际参与到清洁、烹饪，收纳等家务操作中。许多家长分享，孩子在夏令营学到很多，不仅学会了做家务的技能，也了解了做家务的意义，回家后主动帮忙家务，甚至一些技能比自己还专业。

记者还观察到，对于儿童家务夏令营的设置，主办机构倡导的不单是技能教授，培养孩子独立自主思维，才是课程价值所在。通过家务的学习，让孩子珍惜食物，爱惜物品、善于收纳。小小家务，是可以让孩子受益一生的能力与思考方式。

在儿童家务营中，被改变不只是孩子，也有父母们。孩子们学过家务，生活上积极主动，会感恩爸妈的辛苦，家庭亲子关系更融洽。许多父母切身体会到孩子上完课后的不同，意识到家务对孩子培养的重要性。在提供孩子良好物质和教育条件同的时，自理自立，同样是能传承给孩子的宝贵财富。

从这次儿童家务营的火热里，也能看到现在父母教育理念，更“接地气”的转变，由知识学习到多元化培养，赋予孩子脚踏实地，独立生活的能力，这也是国内教育市场的良性更新转型。