河北石家庄鹿泉区实施推广国家“学生饮用奶计划”工作启动会召开

近日，石家庄市鹿泉区实施推广国家“学生饮用奶计划”工作启动会议在君乐宝科学营养研究院召开。鹿泉区人民政府副区长吕焕举，区教育局局长郝新峰，副局长刘越，君乐宝集团副总裁兼公共事务中心总经理仲岩及各县区学校代表共同出席会议。

启动会上，君乐宝学生奶河北销售部部长史岚具体展示君乐宝全力筹备校园奶屋建设、积极推广国家“学生饮用奶计划”的相关情况。君乐宝学校奶屋将于秋季学期正式进驻校园，帮助学生建立营养健康意识和良好的膳食习惯，为学生在校期间的营养补充提供全面呵护。此次鹿泉区率先在全市实施推广国家“学生饮用奶计划”的启动将为全市学生营养健康、本地乳企持续发力、经济高质量发展起到积极的示范意义。对此仲岩寄予厚望，鹿泉区将发展成为下一个河南驻马店市的“正阳县模式”，为全市推广学生奶工作提供先进经验和模式。

多年来，在鹿泉区委、区政府的大力支持下，君乐宝发展成为从事奶业全产业链经营的企业集团、中国奶业领先企业之一。自2000年8月国家正式启动“学生饮用奶计划”以来，君乐宝一直积极响应，以国家“学生饮用奶计划”践行者身份与鹿泉区达成战略合作，共同推行省级政策，加速国家“学生饮用奶计划”的向下渗透。

今年年初，君乐宝正式启动科学战略，以科学布局全产业链，加码升级“六个世界级”模式，以科学营养为全年龄段人群提供精准的健康升级解决方案。牢守品质安全底线，坚持营养普惠初心，让莘莘学子喝上优质好奶是君乐宝执行“学生饮用奶计划”的坚守。未来，君乐宝将继续坚定支持国家“学生饮用奶计划”的推广，为更多少年儿童带来更营养、更健康、更安心的身心呵护。