纸吸管不见得更安全环保

发表在最新一期同行评审期刊《食品添加剂和污染物》上的一项最新研究发现，号称“环保”的纸质吸管含有长效和潜在的有毒化学物质。

比利时安特卫普大学研究人员检测了39个品牌的吸管中所含有的PFAS（一组合成化学品，称为全氟和多氟烷基物质），这是欧洲首次，也是世界上第二次此类分析。结果显示，大多数被检测吸管中均发现PFAS，纸和竹子制成的吸管中最为常见。

PFAS可制造户外服装、不粘锅等多种日常产品，具有防水、耐热、防污的特点，然而它们对人类、野生动物和环境都有潜在的危害，例如导致对疫苗的反应较差、出生体重较轻、甲状腺疾病、胆固醇水平升高、肝脏损害、肾癌和睾丸癌等。它们分解速度非常慢，可在环境中积聚并存在数千年，因而被称为“永久性化学品”。

接受检测的39个不同品牌吸管由5种材料制成：纸、竹子、玻璃、不锈钢和塑料。结果发现，大多数品牌（27种，占比约69%）含有PFAS，总共检测到18种不同的PFAS。

纸质吸管最有可能含有PFAS，有90%检测到了这种化学品，80%的竹吸管、75%的塑料吸管和40%的玻璃吸管也检出了PFAS，而5种钢质吸管中均未检测到。同时检测到的还有三氟乙酸和三氟甲磺酸，它们是高度水溶性的，可能会从吸管中渗入饮料中。

虽然检测到的PFAS浓度很低，而且大多数人只是偶尔使用吸管，因此这类吸管对人类健康构成的风险有限。但PFAS可能会在体内停留多年，浓度可能随着时间的推移而积累。

参与这项研究的安特卫普大学环境科学家、研究员蒂莫·格罗芬博士表示，由纸和竹子等植物性材料制成的吸管通常被宣传为比塑料吸管更可持续、更环保，然而这些吸管中存在PFAS，意味着宣传所述并不一定是真的。

【总编辑圈点】

在街头买杯奶茶或果汁，再随手抓根吸管，“咕噜咕噜”喝两口，快乐涌上心头。可是，这些五颜六色、各式各样的吸管健康环保吗？恐怕要打上问号。如果仅凭直觉判断，有人可能觉得纸和竹子制成的吸管，既然材料取自天然，肯定是健康环保的。这项最新研究却告诉我们，未必如此——它们依然可能含有有毒化学物质，对身体和环境带来潜在威胁。吸管虽小，问题却不容忽视。期待更严格的生产标准和监管机制，保障人们用上更健康环保的吸管。