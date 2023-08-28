用心补上医疗服务短板（办实事 解民忧）

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不断提高急救能力、开展重点专科建设、完善医院评价体系……主题教育开展以来，西藏瞄准医院服务能力短板，推动医院管理能力和医疗服务质量持续提升，切实提高患者就医获得感。

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，西藏自治区围绕增强患者就医感受下功夫，解决群众在医疗服务中遇到的问题，切实提升医院健康服务水平。为找准问题，西藏自治区卫生健康委多次深入各地医院开展调查研究，瞄准医院服务能力短板，围绕提高急救能力、建设重点专科和完善医院评价体系精准发力，不断提高群众就医获得感。

攻克一个难点——

急救服务能力不断提高

“丁零零——”晚上8点多，昌都市人民医院急诊科医生薛加学手边的电话响了起来。

“有一人出了车祸，请抓紧派救护车！”电话那头，急救中心的人语言急切。

收拾好东西，薛加学带着急诊科的工作人员快速出发。事故地点距离人民医院有上百公里，其间山路回环，道路一侧是高耸的山崖，一侧是湍急的江水，摸黑急行在这条山路上，哪怕在昌都工作了许多年，薛加学心中依然捏了一把汗。

因为地处八宿县和市区之间，八宿县人民医院的救护人员已经提前赶到，并对伤者开展急救。但由于伤者伤势过重，县人民医院医生在经历紧急处理后，仍旧需要等待薛加学的到来。

为了最大程度减少路程，他们决定“相向而行”——八宿县人民医院救护车带着伤者往市区赶，市区的救护车前来同他们会合，再将伤者转运至市区开展进一步救治。

急救就是争分夺秒——见到八宿县人民医院救护车，薛加学立马跳下车组织伤者交接，在最短时间内将伤者转移后，他们急忙向着市区赶去。冲进急诊中心，薛加学立马安排医院各科室工作人员开展紧急抢救。这时，时间已经指向凌晨两点多，一来一回，光在路上就花去了五六个小时。

“伤者颅内多发挫伤出血，蛛网膜下腔出血”“伤者身上有多处骨折”……来自骨科等专科的医生纷纷参与。各学科医生按治疗规范，为伤者开展相应病情的救治。

经过多名医生的抢救，伤者的情况逐渐转缓，各项生命体征逐步稳定。在西藏，山高路险，像这样的急救案例随时可能发生。昌都市人民医院急诊科负责人舒杰记得，要是在前几年，因为设备不过关、机制建设不完善，一些患者的救治往往不够及时。而随着投入力度越来越大，昌都市急救服务能力不断提高。

目前，西藏急诊医疗服务体系基本建立，全区有16家三级公立医院设立急诊科、有70家县级公立医院设立急诊科。西藏医疗急救能力稳步提升。在自治区人民医院和七地市人民医院大力推进“五大中心”（卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心）建设，现已建成29个。

建设一批重点专科——

根据本地需要确定建设方向

时隔许久，白玛再次出现在拉萨市人民医院的消化内科诊室，开展术后复查。

主任伊比然根记得这位患者——今年早些时候，他突然接到电话，一名患者因重症胰腺炎紧急入院，急需消化科的多名医生开展紧急会诊。

“患者叫白玛，目前已出现多器官功能衰竭，需要紧急救治。”伊比然根看了患者的情况，作出判断。他带着多名医生一起开展了会诊，在进行初步处理之后，他们选择为其开展有针对性的手术治疗。

一周后，白玛出院，临走时，她不住地向医生道谢：“感谢你们救了我的命！”

胰腺疾病是消化系统疾病中致死率较高的一类，对医院消化科的诊疗能力要求较高。“在北京友谊医院的大力帮扶下，医院的消化专业学组成长很快。”伊比然根说。

“选择消化内科作为拉萨市人民医院的国家临床重点专科建设项目，一方面是学科基础相对较好，另一方面也是基于拉萨市患病人群的特点。”拉萨市人民医院党委副书记、常务副院长汪红兵介绍：“拉萨市消化系统疾病患者基数相对较大，选择消化内科作为主攻方向，有助于我们提升拉萨人民的健康水平。”

“在遴选国家临床重点专科建设项目时，我们聚焦群众医疗服务需求和人口数量、疾病谱等特点，科学布局建设项目支持方向。自治区卫生健康委总计投入5500万元，实施11个国家临床重点专科建设项目，覆盖了全区所有三级甲等综合医院和自治区第三人民医院、自治区妇产儿童医院等三级专科医院。”西藏自治区卫生健康委医政药政处处长叶小勇说。

在山南市人民医院，拉琼躺在病床上，脸上却满是轻松。前不久，因为长期胸闷气喘，他入院检查，医生诊断为心肌梗死，被紧急转运至山南市人民医院。山南市人民医院心脑血管内科的医生紧急为拉琼开展了介入治疗，拉琼才得以转危为安。

“现在基本康复了！”拉琼说。

山南市人民医院医生余小华介绍，通过重点专科建设、安徽“组团式”援藏医疗队帮扶，医院心脑血管内科从以前仅靠药物治疗变为广泛开展介入手术，救治能力大大提升。

“在开展临床重点专科建设时，我们坚决防止过度集中、重复支持或支持不足，在各地形成了一批符合本地特色、解决当地问题的重点专科，确保当地医疗救治能力。”叶小勇介绍。

改善一个体系——

推进医院考核评价科学化

“您对医院座椅、电梯、饮水设备这些服务设施的整体印象如何？”“住院期间，医生是否用您听得懂的方式解释问题？”……

一连串的问题问下来，患者扎西感到很新鲜。“之前没有遇到过这么细的调查。”扎西说。

这是西藏自治区卫生健康委持续深化全区公立医院绩效考核指标体系的其中一环——确立以医疗质量、运行效率、持续发展和满意度评价四个维度的考核体系，让医院发展有明确的导向。

目前采用的考核体系经过西藏卫生健康委多轮调研修正，对于其中不符合当下实际情况的指标都进行了修正和调整。

不断完善考核体系的同时，西藏自治区卫生健康委还持续强化考核结果的运用范围，确保绩效考核的导向作用充分发挥。

经过本次修订，考核结果将成为西藏各大公立医院重大项目立项、财政投入、绩效工资总量核定等的重要依据。此外，卫生健康委还要求各级公立医院收到绩效考核结果后，要进行认真分析并对存在的问题进行整改，3个月内调整完善内部绩效考核和薪酬分配方案，实现外部绩效考核引导内部绩效考核。

西藏坚持以公立医院绩效考核为抓手，推进医院考核评价科学化。西藏自治区卫生健康委修订完善自治区公立医院绩效考核实施方案，分别以56项、28项指标对三级公立医院、二级公立医院进行考核评价；此外，西藏还制定医院评审标准西藏自治区实施细则，设置607条监测指标和核查标准，周期性对各级医院进行“全身体检”，推动管理能力和医疗质量水平持续提升。

（患者均为化名）

《 人民日报 》（ 2023年08月28日 07 版）