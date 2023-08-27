专家学者齐聚山西晋城 共话康养产业高质量发展

中新网晋城8月27日电 2023中国·山西(晋城)康养产业发展大会高峰论坛在26日山西晋城举行。专家学者们齐聚晋城，共话康养产业发展新模式、新思路，交流行业最新动态。

如今，我国康养产业进入黄金发展期，康养正成为高品质生活的重要内容。中国工程院院士、国医大师张伯礼表示，近年来，山西把大力推进康养产业发展作为转型发展蹚新路的重要牵引，充分发挥丰富的文化旅游资源比较优势，不断丰富文旅产品度，着力塑造文旅品牌，“康养山西、夏养山西”的品牌知名度、美誉度和影响力不断攀升。

“人说山西好风光，地肥水美五谷香。山西自古就是能养人、会养人、养的住人的好地方。”山西省委副书记、省长金湘军指出，山西顺应康养产业发展趋势，把握产业发展规律，适应康养需求新变化，立足山西的资源禀赋，把文旅康养融合作为推动转型发展、构建现代化产业体系的主要抓手，加快把康养产业打造成乐民、悦民的幸福产业，促进转型的支柱产业，推动共同富裕的民生产业。

经过多年的发展，山西正成为全国重要康养目的地，山西康养产业发展步入了快车道。晋城是全国文明城市、中国优秀旅游城市、国家森林城市、国家园林城市，是国际花园城市、世界康养示范城市。近年来，晋城不断完善“示范区+大景区+百村百院+旅游路网”的康养产品供给体系，培育了白马寺山高端康养示范区、百村百院等一批行业示范项目。金湘军表示，“今日的晋城已经成为海内外嘉宾心向往之的康养标杆城市，晋城康养模式呈现出新时代康养产业的独特魅力和吸引力。”

作为联合国老龄所授予的“世界康养示范城市”和全国康养产业发展大会永久会址，晋城四季分明，雨量充沛，冬暖夏凉，夏均气温22℃，森林覆盖率40.3%，是天然的避暑胜地、太行山最绿的城市。晋城市委副书记、市长薛明耀介绍，康养山西身心颐养，在这里已初步探索形成八种康养模式，可以满足游客多元化、深层次定制需求；这里有南太行最具代表性自然山水风光，有享誉全国的古宝古建筑村落，太行一号旅游公路；这里资源禀赋突出，区位条件优越，发展态势强劲。

联合国世界旅游组织大使祝善忠；中国工程院副院长、中国医学科学院院长、北京协和医学院校长王辰；世界旅游城市联合会专家委员会副主任、北京交通大学现代旅游研究院院长张辉；中国疾病预防控制中心流行病学前首席科学家曾光等专家学者作主旨演讲，为晋城康养产业未来发展建言献策。

此次高峰论坛上，还发布了《中国文旅康养高质量发展晋城宣言》。 (记者 杨杰英)