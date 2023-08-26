他被当地人称为“非洲好朋友”

见到李俊升医生，是在国新办近日举行的“最美医生”中外记者见面会上，中国援外医疗队光荣入选2023年“最美医生”。

这位来自内蒙古的外科医生，是三万名中国援外医疗队队员中的一员。今年52岁的他，在介绍自己援外事迹时，风轻云淡，仿佛在讲述别人的事情。

但是我们知道，李俊升作为一名中国援外医疗队成员，自2007年首次奔赴卢旺达至今，有近10年在卢旺达度过，是那里参加批次最多、服务时间最长的中国医疗队员。

寒来暑往，他克服语言障碍、设备简陋以及新冠肺炎疫情等种种困难，迎难而上，在救治患者的同时，帮助当地医院提高管理水平，规范门诊、住院和手术等制度，培养人才，带出了一支技术过硬的医疗队，被当地人亲切地称为“非洲好朋友”。

今年是中国援外医疗队派遣60周年。一代又一代中国白衣天使奔赴全球76个国家和地区，诊治患者2.9亿人次，赢得了国际社会广泛赞誉。

没有比人更高的山，没有比脚更长的路。他们远离祖国和亲人，在异国他乡克服种种困难，默默无私地付出，用精湛的医术救治患者，展示了“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国医疗队精神，加深了中国人民同广大发展中国家人民的友谊。

（本报记者 金振娅）