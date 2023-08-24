直播预告：肌骨姿势失衡慢性痛的预防与康复治疗

骨骼健康直接影响着人体的健康状况与生活质量。为了普及骨骼健康知识，鼓励和引导个人践行健康生活方式，加强个人健康管理，进而提高全民健康素养水平，人民好医生客户端推出“关注骨骼健康，为民‘骨’劲”系列访谈。

疼痛是肌肉骨骼疾病中最常见的症状，也是产生疾病负担的主要原因。长期的疼痛会导致工作情绪低落、工作效率下降，从而严重影响患者的工作能力以及生活质量。慢性肌肉骨骼疼痛也是临床最常见的慢性疼痛。哪些原因会导致慢性肌肉骨骼疼痛？如何进行预防？

8月25日15:00，“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学附属北京康复医院骨科康复中心主任杨华清来到演播室，就慢性肌肉骨骼疼痛的的预防和治疗等话题进行分享。

嘉宾简介

杨华清，首都医科大学附属北京康复医院骨科康复中心主任、外科教研室主任、医学博士、主任医师，首都健康卫士，全国先进工作者，全国劳模和工匠人才创新工作室带头人。

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