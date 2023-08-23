提升基层医疗服务能力的有益探索（纵横）

前不久，浙江省建德市三都镇前源村举办了“健康村长”大型义诊活动。活动结束后，三都镇政府、建德市第二人民医院医共体、前源村为“健康村长”颁发聘书，并就如何常态化开展“健康村长”工作进行座谈，明确下一步将开展走村入户完善居民健康档案、打通就诊预约绿色通道等工作。

长期以来，由于多层次医疗保障体系尚不健全，农村公共卫生服务体系相对薄弱，尤其是农民看病难、看病贵的问题比较突出，小病拖成大病的现象时有发生，甚至因病致贫、因病返贫，影响了农民群众生活质量。

建德市推行“健康村长”的做法，让人眼前一亮。所谓“健康村长”，就是城市里的医院和农村结对共建，选派医务人员定期为村民提供义诊巡诊、预约转诊、个性化诊疗、健康宣教、健康指导等服务。这样的举措，使每个村庄都有专门的医生提供诊疗服务，有助于改善农村医疗卫生服务不足的情况，提高基层防病治病和健康管理能力。

我国是一个农业大国，农村人口众多。经过多年努力，我国农村医疗卫生条件有了很大改观。但优质医疗资源城乡分布不均衡的问题仍然存在，基层医疗卫生服务距离群众的期盼还有较大差距。如何更好保障农民群众的健康，还须进一步努力和探索。农村配备“健康村长”，不仅能更好保障村民个体的健康，还有助于通过推动医疗卫生工作重心下移和资源下沉，补齐基层卫生健康服务短板。这是提升基层医疗服务能力的有益探索，也是民呼我为的生动实践。

健康是幸福生活最重要的指标。在全面推进乡村振兴进程中，保证广大农民的健康水平，让他们过上健康幸福的生活十分重要。“健康村长”让“健康守护者”下沉乡村，能有效提高农民群众的健康意识，有助于疾病早预防、早发现、早治疗，值得更多农村地区借鉴。

（摘编自《云南日报》，原题为《“健康村长”值得推广》）