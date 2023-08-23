微生物“暗物质”中分离出高效抗生素

科技日报北京8月22日电 （记者张佳欣）一种从细菌中分离出来的新型强效抗生素似乎能够对抗有害细菌，甚至是具有多重耐药性的“超级细菌”。这种名为Clovibactin的抗生素能以一种不寻常的方式杀死细菌，使细菌更难对其产生耐药性。荷兰乌得勒支大学、德国波恩大学、德国感染研究中心、美国东北大学和诺沃生物制药公司的联合团队22日在《细胞》杂志上公布了Clovibactin的发现过程及其杀伤机制。

抗生素耐药性是影响人类健康的主要问题。研究人员表示，人类迫切需要新的抗生素，来对抗那些对大多数临床使用的抗生素越来越有耐药性的细菌。

Clovibactin由美国研究人员发现。早些时候，他们开发了一种设备，培养出了一种“细菌暗物质”。之前，99%的细菌在实验室环境中是不可培养的，因此无法从它们身上提取出新的抗生素。美国研究人员在从北卡罗莱纳州沙质土壤中分离出的细菌中发现了Clovibactin。研究表明，Clovibactin成功地攻击了多种细菌病原体，还成功地治疗了感染金黄色葡萄球菌（超级细菌）的小鼠。

德国研究人员发现，Clovibactin似乎有一种不同寻常的杀伤机制。它针对的不仅仅是一个，而是3个不同的前体分子，这些分子对构建细胞壁都是必不可少的。Clovibactin的多靶点攻击机制在不同位置同时阻止细菌细胞壁的合成，这提高了药物的活性，并大大增强了其抵抗耐药性发展的稳健性。荷兰研究人员发现，在此过程中，Clovibactin像一只很紧的手套一样包裹着焦磷酸盐。

Clovibactin机制的显著之处在于，它只与细胞壁前体常见的不可变焦磷酸结合，而忽略了靶标的可变糖肽部分。正是由于Clovibactin只与其靶标的不变的、保守的部分结合，细菌才更难对其产生耐药性。

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解铃还须系铃人，对付细菌，还是得从细菌下手。人类和细菌交手多年，抗生素的发现对人类疾病治疗起到重要作用，可谓“战功赫赫”。然而，对垒日久，细菌越发狡猾，对多种抗生素具有耐药性的超级细菌也已出现。此次，研究人员在新分离出的细菌中发现了新的武器，其具有多靶点攻击机制，在提升药物活性的同时，也抑制了细菌的耐药性。它会成为超级细菌的克星吗？而细菌又会进化出怎样的机制应对呢？或许新的“战争”又会打响。