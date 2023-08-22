【光明时评】以尊医重卫守护医者仁心

近日，在某列高铁上，乘客忽然听到广播：“万分紧急寻找医护人员，有一妇女突发疾病晕倒在地需要救护。”当时，一位82岁的老中医正好在列车上，听到有人昏倒便马上赶过去，跪在地上对病人紧急施救。经过10多分钟的治疗，该旅客逐渐苏醒过来。关键时刻的一次挺身而出，便托举起了生命的重量。这温馨的一幕与刚刚过去的医师节正好相互呼应，闪烁着医者仁心的温热光亮。

“医者，仁术也，博爱之心也。”自古以来，我国博大精深的医学文化就以悬壶济世、救死扶伤为医者天职，以尊重生命、以德为先为行医之道。如今，无论是推进先进医疗技术突破，还是提供基层医疗卫生服务保障；无论是在大疫大灾前始终冲在一线，还是在日常诊疗中撑起患者生的希望，白衣天使们都以崇高情怀诠释对守护生命的无上追求。相关数据显示，截至2022年年末，全国卫生技术人员数量达1155万人，其中执业医师和执业助理医师440万人，注册护士520万人。广大医务工作者作为推动卫生健康事业发展的重要力量，承载着“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的精神力量，共同支撑起世界上最大的医疗卫生服务体系，在拼尽全力与病魔抗争、全心全意为人民服务中，以百炼成金的精湛医术与笃行不怠的执着坚守，倾心竭力为广大人民群众带来平安与健康。

一位“医者”的诞生，背后是无数汗水心血的沉淀。有一首叫作《我是医生不是神》的歌曲这样唱道：“我是个医生不是神，只是个普通人，没错，修行在红尘治病救人也不是万能。”轻松诙谐的歌词，却道出了许多医者不为人知的辛酸与不易。我们似乎习惯了，在一次次的化险为夷与妙手回春中，去感慨医师们的高尚与神圣；却偶尔忘记了，从来都没有什么宛若神兵天降的“守护神”，只有无数怀揣梦想前行的“普通人”。挽救生命的奇迹背后，是夜以继日的钻研苦读，是手术连台的高能运转，是医者家属的思念牵挂……当生命至上的人文精神赋予了医者这一职业超越现实利益的神圣性，我们就更要记得，定义这份神圣的，更是一个个负重前行的“人”。近年来，不少医患纠纷甚至伤医事件，也如同一声声警钟，提醒着我们对医护人员多一些理解、多一些关爱，以正确的职业观看待医务工作者的付出与回报，实现医者与患者间心与心的双向奔赴。

当前，我国医药卫生体制改革不断推进，健康服务质量和健康保障水平不断提高。这背后是广大卫生健康工作者的凝心聚力、砥砺前行，共同为新时代发展夯实健康之基。放眼未来，各医疗单位与广大医务工作者更应始终牢记初心使命，加强行业廉洁自律，以实际行动为人民筑起生命安全防线；全社会亦要进一步激发尊医爱医热情，形成敬畏生命、崇尚医学、关爱医师的良好社会风气，着力打造氛围浓厚、风清气正的尊医重卫社会风尚，让医师权益保障好、医患关系更和谐、医疗服务更温暖，守护好医者仁心，不断谱写健康中国新篇章。