“五基”协同助力大气环境治理

“创新实现对重点区域、重点目标的高精度、短周期协同监测，可全方位、全天候守护自然边界。”“通过智能化转动部件可实现8分钟至1小时的360°全天候巡查扫描，空间分辨率能够达到米级。”“实现了及时感知、实时预警、精准溯源、全面监管的大气环境监测服务能力。”日前，由生态环境部卫星环境应用中心主办的“五基”协同大气环境监测监管技术研讨会在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗召开，会上专家学者对“五基”体系如此评价。

什么是“五基”体系呢？据介绍，作为一种全新的监测理念和生态遥感协同监测体系，“五基”体系集天基卫星、空基遥感、航空无人机、移动巡护监测车和地面观测设备五种手段为一体，主要面向重要生态空间人类活动监管、生态状况监测、风险预警响应和生物多样性观测等管理需求，综合运用天基卫星、空基遥感、航空无人机、移动巡护监测车和地面观测设备五种遥感监测手段，集成可见光、红外、雷达、激光等多种传感器，构建形成星地协同、五位一体的立体监测评估技术体系和应用能力。

2022年9月，在国家大气污染防治攻关联合中心的技术支持下，生态环境部华南环境科学研究所、生态环境部卫星环境应用中心在鄂托克旗共同成立了驻点跟踪研究工作组，构建起“五基”协同大气环境监测体系。鄂托克经济开发区成为安装我国第一套应用于城市工业园区，开展“五基”协同天空地一体化生态环境立体遥感监测的区域。整套体系通过天基卫星锁定污染重点区域，在重点时段内由空基遥感+地面观测设备确定问题线索，再由航空无人机+移动巡护监测车进一步精准定位污染源，及时精准发现并治理污染要害问题。同时建立“五基”协同融合监管平台，强化监测执法联动，形成从监测、核查到整改的“五基”协同监测预警联动处置机制。

“‘五基’协同应用体系是打好污染防治攻坚战的重要科技支撑，也是加快实现生态环境治理体系和治理能力现代化的动力引擎。”内蒙古自治区鄂尔多斯市政府副市长吉日木图说。利用“五基”协同监测体系，能够全面摸清鄂托克经济开发区园区颗粒物和臭氧及其前体物排放状况，助力全局大气环境升质向优。

（本报记者 高平 王潇）