2022年全国居民健康素养水平稳步提升

本报北京8月21日电（记者金振娅）国家卫健委官网近日发布《2022年中国居民健康素养监测情况》指出，2022年我国居民健康素养水平达到27.78%，比2021年提高2.38个百分点，继续呈现稳步提升态势。

据介绍，健康素养是指个人获取和理解基本健康信息和服务，并运用这些信息和服务作出正确决策，以维护和促进自身健康的能力。“居民健康素养水平”是反映经济社会发展水平和人民群众健康水平的一项综合性评价指标，目前已被纳入国家多项考核，成为衡量国家基本公共服务水平和人民群众健康水平的重要指标。

监测结果显示，2022年全国城市居民健康素养水平为31.94%，农村居民为23.78%，较2021年分别增长1.24和1.76个百分点。东、中、西部地区居民健康素养水平分别为31.88%、26.70%和22.56%，较2021年分别增长1.48、2.87和3.14个百分点。城乡居民基本知识和理念素养水平为41.26%，健康生活方式与行为素养水平为30.63%，基本技能素养水平为26.00%，较2021年分别提升3.60、2.58、1.72个百分点。

数据显示，六类健康问题素养水平由高到低依次为：安全与急救素养58.51%、科学健康观素养53.55%、健康信息素养39.81%、慢性病防治素养28.85%、传染病防治素养28.16%和基本医疗素养27.68%。各类健康问题素养均有不同程度提升，其中健康信息素养水平增幅最大，较2021年提升了3.88个百分点。

据悉，本次监测覆盖31个省（自治区、直辖市）的336个县（区）1008个乡镇（街道），对象为15至69岁常住人口，共得到有效调查问卷71842份。