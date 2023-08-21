AI运动助力2023年全民健身线上运动会

由国家体育总局群体司、中华全国体育总会群体部联合国家体育总局人力资源开发中心主办，力盛云动（上海）体育科技股份有限公司承办，深圳市悦动天下科技有限公司执行的2023年全民健身线上运动会暨“全民迎亚运·运动我先行”全民健身三项赛（以下简称“三项赛”）于8月8日火热开赛，截至目前已累积37345人次报名参赛。

本次“三项赛”共设三个主题赛事，即“全民趣味健身赛”、“全民跑步达标赛”和“全民骑行狂飙赛”。其中，全民趣味健身赛又设“AI乒乓球颠球比赛”、“AI广播体操比赛”和“AI跳绳比赛”三个子项目，全部采用AI线上运动形式，受到了广大运动爱好者们的喜爱和追捧。

AI乒乓球颠球比赛。参赛者通过手机AI摄像头来进行计数，在20天内累积颠球数量达到2000个即为完赛。在开赛仅仅几天时间内，就已经有上千人完成了比赛，暂时排名第一的参赛者已累积颠球达5700个。大家你追我赶，每天的排行榜都在呈现踊跃争第一的热闹景象。

AI广播体操比赛。参赛者对着手机摄像头，通过人体骨骼的AI智能技术识别出每个动作的准确度。参赛者每完成一套广播体操，AI智能评分系统都会实时地对这套动作进行打分和点评。许多参赛者还将自己的参赛视频一键分享到社交平台，展示自己的运动风采。

AI跳绳比赛。参赛者在进入AI跳绳模式后，不仅能看到自己的骨骼动作识别、听到语音计数，还能体验到游戏动画效果。围绕着参赛者的跳跃落地，屏幕上会出现光圈特效，大大增强了运动的趣味性。

作为全民健身参与基数最大的跑步和骑行两个运动项目，在本次“三项赛”中依旧是参赛热度最高的比赛。与其他跑步骑行线上赛不同的是，本次赛事更加关注了参赛者的科学运动和运动安全。在开始运动前，由竞走奥运冠军王丽萍带领大家进行系统的热身运动并讲解动作要领。

赛程过半，位列跑步比赛排行榜榜首的参赛者已累积跑步200多公里，而位列骑行榜首的参赛者目前成绩是500公里。