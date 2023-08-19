国家疾控局：新冠病毒变异株EG.5已形成优势流行

新华社北京8月19日电（记者顾天成）记者19日从国家疾控局获悉，我国监测结果显示，新冠病毒流行株中EG.5变异株占比呈上升趋势，从4月的0.6%增长至目前的71.6%，已在我国绝大多数省份形成优势流行，未来一段时间内很可能继续保持此趋势。近期，全国新冠疫情总体处于低水平、波浪式流行态势，疫情对各地医疗系统带来的压力较小，短期内不会发生规模性疫情。

国家疾控局发布信息显示，EG.5变异株为新冠病毒奥密克戎XBB.1.9.2的一个亚分支，最早于2023年2月17日在印度尼西亚被发现。7月19日，世界卫生组织将其列为“监测中的变异株”，8月9日，将其调整为“关注变异株”。我国今年4至6月份经历了奥密克戎XBB系列变异株的流行，已建立的人群免疫力对同属于奥密克戎XBB亚分支的EG.5变异株仍具有免疫保护作用。

在致病力方面，世界卫生组织8月9日评估认为，EG.5变异株显示出传播能力和免疫逃逸能力增强的特点，但未发现其致病力明显变化的证据，也未造成全球公共卫生风险明显增加。基于现有证据，EG.5变异株的全球风险等级被评估为低风险。我国监测数据显示，EG.5变异株感染者与其他XBB亚分支感染者的临床分型无明显差异。

国家疾控局提示，与预防其他新冠病毒奥密克戎变异株感染一样，公众应继续保持良好的个人卫生习惯，坚持规律作息，保持居室整洁，经常开窗通风，科学锻炼身体，保证健康饮食，提高机体免疫力。建议公众，尤其是高龄老年人和严重基础疾病患者等重症高风险人群做好个人防护，乘坐公共交通工具或前往人群密集的室内公共场所时科学佩戴口罩。