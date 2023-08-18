“最美医生”代表畅谈十年医疗卫生事业发展

人民网北京8月18日电 （记者乔业琼）今天，国务院新闻办公室举行中外记者见面会，“最美医生”代表与中外记者见面交流。

会上，有记者提问“最美医生”代表，长期奋战在一线医疗卫生工作岗位，新时代十年亲身经历了医疗卫生事业发展的哪些变化，有什么样的深刻感受？

对此，河南中医药大学第一附属医院儿科医院主任医师丁樱表示，近几年来，医疗行业无论从技术层面，还是在服务民众方面，都发生了天翻地覆的变化。比如说，现在医疗资源在下沉，还有医保覆盖面越来越大，国家和省级医院的专家都要定期下乡到农村，到县乡医院开展医疗服务。在这个过程当中，基层的老百姓就医环境越来越好，基层医疗水平也在提高，而且医保的覆盖面也越来越大，偏远乡村都能享受到医保。

陕西省渭南市潼关县秦东镇寺角营村荒移卫生室乡村医生刘永生说：“我们村卫生室原来很简陋，现在五室分离的标准化卫生室，有化验、制氧、心电图。过去我给病人复诊，天晴一街土，下雨满街泥，一个药箱一把伞，一方铺盖路上盖。现在是道路平、路灯明，卫生室门前停有120，如果有人把疾病发，十分钟后到他家。”

广东省疾病预防控制中心传染病预防控制所所长、副主任医师康敏介绍自己是在疾控中心的院子长大，以前叫防疫站，之后参加工作进入疾控中心的大家庭，也见证了我国疾病预防控制事业的发展。

他举例，2009年甲流，当时自己所在的市一级疾控中心才刚刚具备了PCR的核酸检测能力。经过这些年的发展，到现在不仅能够快速开展多病原学的检测，还能对病原体的基因进行测序和同源性的分析，这个技术进步是非常大的。

北京医院呼吸与危重症医学科主任、主任医师李燕明表示，一是我国对健康卫生事业越来越重视，制定了健康中国和积极应对人口老龄化等国家战略，从顶层设计形成全社会推动健康中国战略的合力。二是全民健康意识有明显提升，健康文明的行为已经深入人心。医务人员也从治病为中心慢慢向以健康为中心转变，全民健康素养有了很大的提高。三是整个医疗服务的可及性和公平性有了明显提升，国家在优化健康资源分布和提升医疗质量方面，做了大量工作，特别是在基础医疗保障方面，能让更多的人群从中获益。

今年正好是中国援外医疗队派遣60周年，作为援外医疗队的见证者，第13、15、16、18、20、22批中国援卢旺达医疗队队员、内蒙古自治区第四医院外科主任李俊升表示，这几年，随着健康中国战略的实施，援外医疗也踏上这班快车，变化非常大。一是我国援助非洲医院的数量和援助医疗点不断增加，就诊患者越来越多。二是援助的医疗设备不断升级，大大方便了受援医院的工作。三是人员培养逐渐取得了明显成效。现在在当地，很多患者找中国医生看病，已经成为普遍共识。