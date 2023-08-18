2021年8月31日，阮祥燕抱着中国第一例“冻存婴儿”。

2021年8月31日14时46分，北京妇产医院。一个婴儿的初啼，让整个十二楼的人振奋不已。那一刻，我百感交集、泪流满面——

她是悠悠（化名），中国首例“冻存婴儿”。她的降生，标志着卵巢组织冻存与移植技术已经成熟，意味着我们终于有办法挽救那些因病导致卵巢功能早衰的患者了。为了这一天，我们持续奋斗了10多年。

我是一名妇科内分泌专家，致力于卵巢功能失调或衰退所致疾病的诊治，有一种病叫卵巢功能早衰，是一种比癌症还难治的疾病。正常女性一般在49—50岁左右绝经，进入更年期，但如果在40岁之前绝经叫做卵巢功能早衰。过早绝经，会让女性丧失生育力，提早发生骨质疏松、心血管疾病、认知障碍等风险，导致预期寿命明显缩短。我曾接诊过一位年仅2岁就卵巢功能早衰的小女孩——因噬血细胞综合征进行骨髓移植，骨髓移植前的大剂量清髓化疗预处理杀灭了她的卵母细胞，导致她的卵巢功能早衰，预计她长大后不能自然来月经，也没有生育能力，令人痛惜。

根据世界卫生组织癌症机构2021年发布的数据，中国每年新增癌症患者超过450万，估计中国每年因癌症需要放化疗的女童和育龄女性至少有100万。癌症放化疗在治病的同时也破坏了她们的卵巢功能，导致卵巢早衰，可能丧失做妈妈的机会。

面对患者渴求而无解的疾病，我曾彻夜难眠，暗自神伤。如何能让这些需要放化疗的女童与年轻女性既不耽误疾病治疗，也能避免她们的卵巢遭受伤害？如果能在这些患者放化疗之前取出部分卵巢保护起来，待放化疗结束再将冻存的卵巢组织移回自体，既可以恢复患者的卵巢功能，也可以恢复生育能力。为此，我带领团队进行了10多年的探索与努力。多少个加班加点的夜晚，经历过无数的困难与挫折，也曾想过停下来，但每当面对千里迢迢来求治患者的信任、渴求与无助时，我的心又一次次被触动，就继续带领团队砥砺前行。

经过不懈努力，2012年，我们在北京妇产医院创建了中国首个卵巢组织冻存库。2016年，我们团队进行了中国首例冻存卵巢组织移植手术。

也是在2016年，29岁的李晶（化名）确诊血液病，医生告诉她，化疗会导致卵巢早衰，她将永远失去做母亲的机会。彼时，李晶正准备和男朋友结婚，处在对孕育一个宝宝的期待中。她尝试了冻存卵子却失败了。眼看骨髓移植时间紧急，经血液科专家介绍和网络查询，紧急时刻她找到了我，想通过冻存卵巢保留卵巢功能与生育能力。我非常理解她，立即给她加号，一路绿灯，终于抢在化疗前，为她取出部分卵巢冻存起来。

一周后，她顺利进行了骨髓移植。同预测的一样，她体内卵巢中的卵母细胞被彻底破坏了，因此她骨髓移植后再也没有来过月经，人也变得憔悴、烦躁易怒，不到30岁的她，面部出现了严重的老年斑。

骨髓移植2年后，经血液病专家会诊确定，她的血液病已经完全缓解，停用了骨髓移植相关的所有药物。经全面评估，存留她体内的卵巢功能已彻底衰退，更年期症状严重。此时李晶已经结婚，迫切想要孩子，经多学科会诊，专家们认为她可以进行冻存卵巢组织的移植。

2018年9月，我们将李晶冻存的部分卵巢组织移回体内，3个月后，她恢复了月经，盗汗、失眠、易怒等更年期症状慢慢消失，脸上的老年斑也很快褪去，面色变得白里透红，整个人都年轻了许多，她拉着我的手开心地说：“卵巢还是原装的好！我觉得移回来的不仅是卵巢，更是一个小太阳，放射着希望之光。”

2020年12月，李晶自然怀孕。2021年8月，她生下了中国冻存卵巢组织移植后首例健康婴儿。悠悠的平安降生，证明了卵巢组织冻存移植技术在中国真正生根、开花、结果，填补了中国生殖医学史上此项技术的空白，我也因此多了一个称呼“冻存婴儿之母”。

“我没想到自己还能有孩子，感觉像做梦似的，特别感谢阮祥燕教授团队让我重获新生！”李晶说。孩子出生42天后，她来医院做新生儿健康查体，特别给我带来了一个奖杯，只见奖杯上面镌刻着悠悠出生时我抱着她的一张照片，照片下面刻着“患者心目中创造中国历史的最美医生——阮祥燕”。看到这个精心准备的奖杯，我热泪盈眶，为患者多少年的付出与努力都值得！

目前，全球开展卵巢组织冻存与移植技术的成熟中心仅有20余家，我们北京妇产医院卵巢组织冻存库是中国首个也是唯一的临床卵巢组织冻存库，目前已冻存卵巢组织500多例，团队单中心的年冻存量，跻身国际先进行列；团队现已移植卵巢组织19例，全部移植成功，达到国际领先水平……在显微镜下，复苏后的冻存卵巢组织中，一个个亮点散发着光晕，每一个光点都是一个“生命的火种”，期待卵巢组织冻存与移植技术造福更多患者，我愿为更多希望当母亲的癌症患者点亮“生命的火种”。

（作者为首都医科大学附属北京妇产医院妇科内分泌科主任）