服务消费支撑作用持续显现（锐财经）

近年来，位于六盘山腹地的宁夏回族自治区固原市泾源县大湾乡杨岭村探索农旅融合发展模式，种植芍药、金丝菊等中药材近500亩，打造集采摘赏花、休闲度假、民俗体验于一体的新业态。图为游客在杨岭村品尝当地美食。

新华社记者 李旭伦摄

前7个月，服务零售额同比增长20.3%——8月15日，国家统计局首次增加发布服务零售额数据。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，今年以来服务消费加快恢复，为消费扩大提供了有力支撑。为帮助社会各界了解服务消费的状况，从今年8月份开始，国家统计局将按月发布服务零售额的累计增速。展望下阶段，随着经济恢复、居民就业改善、收入增加以及促消费政策显效，消费有望持续扩大。

全面反映消费市场发展情况

什么是服务零售额？为何发布这个数据？

国家统计局介绍，服务零售额主要是指企业（产业活动单位、个体户）以交易形式直接提供给个人和其他单位非生产、非经营用的服务价值的总和。旨在反映服务提供方以货币形式销售的属于消费的服务价值，包括交通、住宿、餐饮、教育、卫生、体育、娱乐等领域服务活动的零售额。

“之所以要测算和发布服务零售额这个数据，主要是由于随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，消费对经济发展的基础性作用逐步增强，消费结构不断转型升级，消费形态逐渐由商品消费为主向商品和服务消费并重转变。”付凌晖说，从全国居民人均消费支出的数据来看，服务消费占比已经超过了40%。

与此前一直发布的社会消费品零售总额指标相比，服务零售额有明显区别。付凌晖介绍，从总量上来看，社会消费品零售总额作为反映消费市场发展情况的主要指标，在反映我国消费市场动态发展方面发挥了重要作用。但从统计口径来看，社会消费品零售总额侧重于反映实物商品的消费，包括商品零售和餐饮收入，但是没有包括餐饮服务以外的其他服务消费，难以全面反映消费市场的发展情况。为此，国家统计局开展了贸经统计方法制度改革，拓展消费统计的范围，建立反映服务消费发展情况的指标，即服务零售额。“从测算结果来看，服务零售额与相关指标匹配性较好，能够比较客观地反映服务消费市场运行态势。”付凌晖说。

服务市场供给快速恢复

当前，服务消费形势如何？付凌晖介绍，从7月份情况看，消费市场总体稳定，其中服务性消费增势较好。

民生银行首席经济学家温彬对记者分析，7月以来，居民暑期休闲消费和旅游出行有所增加。从高频指标看，一线城市地铁客运量较上月回升，国内航班平均执行率高于上月，7月国内电影总票房87.2亿元，超2018年7月票房，创下中国影史7月票房新高。此外，全国餐饮收入同比增长15.8%，两年平均增速由6月的5.6%回升至7月的6.8%。

“在服务需求扩大的带动下，居民消费价格中的服务价格同比上涨，且比上月涨幅扩大。”付凌晖说，7月份，服务价格同比上涨1.2%，涨幅比上月扩大0.5个百分点，说明服务消费的带动作用比较明显。

累计来看，国家统计局贸经司统计师付加奇表示，随着经济社会全面恢复常态化运行，服务市场供给快速恢复，文化体育、健康养生、商务服务等服务消费需求较快释放。1—7月份，服务零售额同比增长20.3%，增速高于商品零售额14.4个百分点。

付凌晖表示，从近期情况来看，暑期旅游出行、文体娱乐火热情况仍有望保持。从大数据观测情况看，旅游消费有望持续回暖。同时市场供给逐步优化，为消费扩大创造有利条件。“随着市场信心、消费预期逐步改善，消费有望保持持续增长的态势。”付凌晖说。

多措并举扩大服务消费

随着服务消费需求持续释放，各地区各部门加快出台支持措施进一步扩大服务消费。

8月15日，山东省发布40条政策举措提振扩大消费，明确全面落实带薪休假制度，鼓励错峰休假、弹性作息，促进假日消费；统筹安排7000万元资金，支持开展“体育惠民消费季”活动，促进体育消费。山东省发展改革委副主任胡薄表示，此次文件围绕优化服务消费供给推出10条措施，从促进文化和旅游消费、扩大餐饮和住宿消费、提升健康服务消费、增加养老和托育服务供给等方面，促进居民生活性服务消费提质扩容。

7月底，国家发展改革委《关于恢复和扩大消费的措施》对外发布，其中扩大服务消费是重点之一。国家发展改革委副主任李春临表示，将引导各地因地制宜优化餐饮场所延长营业时间相关规定，支持餐饮消费持续复苏并带动就业。优化演出赛事活动审批程序，增加文化体育休闲消费供给。逐步将符合条件的“互联网+”医疗服务纳入医保支付范围等。

“服务业是今年消费恢复的一大亮点，商务部主要聚焦餐饮等方面。”商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋说，下一步，商务部将持续开展好十城联动共享美食佳饮、中华美食荟等餐饮促消费活动，指导各地打造餐饮消费品牌。同时，还要出台促进餐饮业高质量发展、加快生活服务数字化赋能等政策，为餐饮业发展注入新动能。