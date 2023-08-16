智能化便民服务为幸福生活“加码”（网上中国）

轻触手机线上下单，商品30分钟配送到家；手机地图搜索附近开锁店，导航带你找到最近目的地……如今，数字技术连接起生活服务供需两端，让便民服务更智慧更便捷。

商务部等13部门日前联合印发《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划（2023—2025）》（以下简称《行动计划》），提出到2025年，重点围绕改善消费条件、创新消费场景、推动技术赋能等内容，在全国有条件的地级以上城市全面推开，推动多种类型的一刻钟便民生活圈建设。

线上线下共享便利

“想要什么，网上直接下单就好，30分钟送到，大热天也不用天天往外跑。”家住北京市门头沟区德露苑小区的焦女士说，小区门口的德露苑综合超市，基本满足了自己的日常消费需求。

“我们算是门头沟区最早一批上线外卖服务的便利超市之一。”德露苑综合超市店主赵女士说，自从上线外卖服务以来，通过“即时配送”，店铺打通了连接消费者的最后100米，同时扩大了经营半径和用户规模，店内每月线上销量基本维持在5000单左右。

像德露苑综合超市一样，开设“本地门店+即时配送”的商超还有很多。《2023年中国便利店发展报告》显示，2022年，超六成便利店开通了即时零售服务，便利行业正围绕人们日常消费场景，向“智而全”“强而优”转型。

在湖南省长沙市，即时零售为“夜间经济”注入新动力。据美团相关负责人介绍，近3年来，长沙市开通即时零售的商户数持续增长，2022年上线即时零售的便利店数量同比增长60%，夜间订单占比位居全国第一。

中国连锁经营协会发布的《2022中国即时零售发展报告》显示，预计2025年，“即时零售”开放平台模式规模将突破万亿元，达到约1.2万亿元。

“即时配送有望成为零售业的主流模式之一。”中国社会科学评价研究院院长荆林波表示，即时零售更好地满足了多元化的消费需求，线上线下加速融合，在方便消费者的同时，也为进一步释放消费潜力、助力消费升级发挥着作用。

修补小店地图一键直达

“没想到地图还挺准，一下就找到了修鞋的地方。”北京市海淀区居民杨女士说，通过“小修小补便民地图”，修鞋、配钥匙、开锁不再是难题。

杨女士说的“小修小补便民地图”是今年3月由腾讯打造的一款涵盖多类便民服务项目的互联网地图，用户通过微信搜索“小修小补”词条，即可找到附近的修补小店。地图一经上线，短短3个月时间便吸引了近4万家店铺入驻。截至目前，便民地图已囊括全国200多个城市、超50万个修补小店的地理位置与服务信息，努力满足民生需求。

腾讯“小修小补便民地图”的出现并非偶然。今年2月，商务部相关负责人表示，让修鞋、配钥匙等“小修小补”规范有序回归百姓生活，引发了社会广泛关注。“以前想配把钥匙都不知道去哪儿，现在有了‘小修小补’地图，能‘一键直达’，生活方便多了。”有网友说。

“小修小补便民地图”相关负责人介绍，设立便民地图的初衷之一，就是让隐藏在街头巷尾的修补小店能服务更多居民。绘好一张惠民便民的互联网地图，不仅为百姓提供解决民生需求的便捷入口，也为掌握相关技能的群体提供了就业机会。

近期，多地政府积极以数字技术为依托，推广上线“便民生活地图”，不断升级便民服务手段。在便民维修之外，市民还可以通过这些“动态电子地图”找到附近的药店、公厕、停车场等。

养老服务开启数字化建设

《行动计划》提出，鼓励按照适老化标准建设改造社区养老服务设施，支持养老机构利用配套设施提供社区养老服务，探索发展社区食堂，建立老年人助餐服务网络。

许多城市已将智能元素嵌入居家养老服务中，推动养老服务领域数字化建设，做到让养老更精准、更有温度。在重庆市渝北区龙塔街道，通过智慧养老小程序，老年人可以在线预约助行、助餐、助医等居家服务。家住龙塔街道鲁能星城的蔡婆婆，前不久通过小程序下单“陪同就医”服务。“儿女们上班忙，我的腿脚又不太方便，有了这个小程序，去医院方便多了。”蔡婆婆说。

除智慧养老小程序外，众多智能终端设备也走进居民家门，为幸福“加码”。“社区给我安装了社区‘精灵’，我现在每天吃药都有智能设备按时提醒。”居住在四川省成都市高新区芳草街道的85岁独居老人张宏说。据悉，自2022年11月起，芳草街道开始为高龄独居老人配置智能水表、智能红外传感报警器等多种智慧养老服务设施，加快创新智慧养老产品供给，提升区域居家养老水平。

“现在，智慧健康养老的概念已经逐渐深入人心。随着技术突破、机构整合与制度完善，中国智慧健康养老事业与产业将获得长足发展。”中国人民大学国家发展与战略研究院研究员左美云说。