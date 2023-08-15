洪水过后 房屋要彻底消毒再入住

北京市疾病预防控制中心提醒，洪水过后，房屋需进行全面彻底的清洁和消毒之后再入住 。今天，疾控专家就来介绍一些房屋清洁消毒的有效方法。

屋内清洁 把握四原则

在房屋进行清洁前，需要将室内物品进行分类，哪些物品可以清洁、哪些物品可以直接丢弃；

通常一些不易吸水的材料，例如金属、玻璃和硬塑料等材质的物品，可以进行清洁和干燥；

而地毯等吸水性很强的物品在洪水过后很难清洗和干燥，可考虑丢弃；

此外，暴露在洪水和泥浆中外包装破损的食品、饮料、药品等无法清洗消毒，建议丢弃。

打扫有顺序 先清洁后消毒

房屋清洁时，首先彻底清洁墙壁、家用电器、地板、家具等较为坚硬的表面，并用热水和普通清洁剂配制的溶液擦拭。

其次，清洗所有柔软织物，包括床品、衣物、儿童玩具等。如需使用消毒剂，可选择有效氯500mg/L的含氯消毒剂溶液，但需先清洁后消毒。

使用清洁剂和消毒剂时，应仔细阅读并遵循产品标签上的使用说明，不要混合使用。

此外，为减少微生物孳生所带来的健康风险，北京市疾控中心提醒大家，房屋清洁过程中及结束后，可用风扇等增加空气流通。清洁房屋后所穿衣物需仔细清洁与消毒。

处理霉菌 做好防护

快速识别霉菌，我们可以这样做：

“看” 观察墙壁和天花板及其他物质表面是否出现变色，如变色，则有可能是霉菌生长。

“闻” 房间如果存在持续性难闻的霉味、泥土味或臭味，则有可能是霉菌生长。

去除霉菌，根据其附着物的不同，选择去除工具：

平整硬墙面 使用铲子铲除，并用肥皂和清水擦拭清洁。

混凝土等粗糙表面 使用硬毛刷刷除，并用肥皂和清水擦拭清洁。

如果霉菌生长面积过大，可向专业技术机构寻求帮助。在进行霉菌清除操作时，宜配戴手套、口罩和防护眼镜，并开窗通风。