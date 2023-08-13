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太原警方再通报“女生拒买47元水果捞被辱骂”案件

2023年08月13日09:36 来源：央视网

据@平安迎泽 微博消息，近日，警方通报了网传“水果捞纠纷”案件的调查处理结果，受到网友和舆论的高度关注。为有效提高案件处置透明度及依法执法公信度，警方现对此网络关切进行进一步回应。

(责编：申佳平、陈键)




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