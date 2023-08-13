内蒙古大兴安岭林区北部火场全部合围

记者在内蒙古大兴安岭林区森林火灾防扑火前线了解到，8月12日8时16分，随着内蒙古大兴安岭林区满归森工公司孟库火场全线合围，标志着发生在内蒙古大兴安岭北部林区的15起森林雷电火灾全部扑灭。目前，火场清理工作正有序进行。

进入夏季，内蒙古大兴安岭林区北部持续干旱少雨，干雷暴活动异常频繁。受异常气候等影响，8月6日以来，内蒙古大兴安岭林区北部相继发生多起雷电森林火灾，呈多点集中爆发态势。由于发生雷电森林火灾的地点海拔高度多在1100米至1400米之间，林间偃松密布，灌木丛生，站杆倒木多，树木油脂含量高，地下腐殖层厚度达50多厘米，扑火队伍行进艰难，扑救、清理难度极大。

根据火场态势，扑火前线指挥部科学制定扑灭火战术，先后投入6000多名兵力奋战火场一线。调动直升机空中实施吊桶灭火，开辟了多个临时机降点运送兵力和给养。调集推土机、挖掘机、装甲运兵车等大型机械设备和各类扑火工器具投入火场前线。扑火队员克服地形、植被、天气等不利因素，在火场无降水的条件下，连续奋战，实现火场全线合围。

扑火前线指挥部要求，各扑火队伍要抓住有利时机，全面纵深清理火场，确保不发生复燃。