桑拿天易惹病 老年人更要注意

尽管已经立秋，但仍然没出伏，闷热的桑拿天不仅会给我们带来情绪的不适，还对健康有很大影响。北京市疾控中心慢病所的专家提醒，老年人群更需要重点呵护。

高温易诱发这些病

高温天气是影响健康的重要环境因素之一。高温不仅能引发中暑，甚至能危及生命。此外，高温所导致的一系列生理功能改变也会加剧心脑血管疾病、呼吸系统疾病、消化系统和泌尿系统疾病的发生风险和严重程度，并导致烦躁不安、抑郁焦虑等心理问题。

心脑血管系统 高温使血管扩张，血液集中于体表，心脑血液供应减少，血液黏度上升，容易诱发脑卒中、心肌梗死等心脑血管疾病。

呼吸系统 热浪刺激呼吸系统，使呼吸系统相关疾病的发生风险增加。同时，由于花粉、真菌孢子以及霉菌等更加活跃，容易出现过敏性呼吸道疾病。

消化系统 高温使腹腔内脏血管收缩，胃液分泌减少，胃蠕动减弱，引起食欲不振、消化不良以及其他胃肠道疾病。

心理状态 高温不仅会引起烦躁不安、压抑等消极情绪，还会导致认知功能的下降。

老人更要注意防暑降温

老年人身体机能有所退化，体质相对虚弱，对温度改变的感知和响应会变得迟钝，还会常常伴有一种或多种基础疾病，因而在高温天气下会更容易受到影响。

有研究发现，高温下，每升高1℃，65岁以上老年人心血管、脑血管和呼吸系统疾病死亡率分别增加3.44%、1.40%和3.60%。因此，建议老年人尽量减少高温环境暴露。

老年人最好避开高温环境，尽量待在凉爽的室内；室内温度较高时，可以使用空调降低环境温度，但不宜长时间待在较凉的空调房间，夜间和清晨时段可通过开窗通风降低温度；必须外出时要避开高温时段，尽量在阴凉处活动；不进行剧烈活动，且锻炼需量力而行，尽量安排在较凉爽的时间。

安然度夏要做好这几点

清淡饮食 足量饮水 日常应选择清淡易消化的食物。剩饭剩菜最好不要吃，生的瓜果也应洗净削皮。少吃或不吃冷饮、含酒精或糖的饮品，或者高油高脂、辛辣刺激的食物。保证充足的饮水，不要等到口渴才喝水，应主动、多次、适量饮水。

情绪平稳 合理起居 放慢生活节奏，注重情绪的放松，心情舒畅，避免情绪失控。保证充足睡眠。若天气闷热时夜间睡眠不佳，可在午间小睡30分钟左右补眠。

维护健康 关注身体变化 老年人可以准备必要的防暑降温药品，遵医嘱正确使用。患有基础疾病的人群要坚持规律用药。若有不适，要及时就医。要与家人邻里保持联系，必要时及时获得帮助。

文/本报记者 李洁