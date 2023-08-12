泌尿系结石高发这些人需特别留神

天气闷热，许多人把饮料当水喝，这样的行为可能会增加泌尿系统结石形成的风险。怎么才能预防泌尿系统结石？得了结石后应该如何选择治疗方法？且听医生详解。

结石高发跟这俩因素有关

夏季天气闷热，人体汗液蒸发多，尿液浓度高，成石因素变多。比如在露天高温下工作的人，大量出汗，很容易造成缺水，使尿液减少。尿液浓缩，尿中晶体更容易沉积，晶体物不能被尿液及时冲刷而形成沉淀。

同时，夏天饮用过多含有矿物质的饮料和碳酸饮料，也会促进结石形成。这是由于碳酸饮料中的酸性物质会降低尿液pH值，促进尿液游离钙的生成，从而使草酸钙晶体更容易生成。特别是出汗多尿液浓缩时，草酸钙晶体更容易析出形成结石。

泌尿系统结石包含以下类型：

肾结石 肾结石以腰腹部疼痛、恶心、呕吐、腹胀、血尿等症状为主，不及时治疗可能引起尿路感染、输尿管梗阻，严重者可能导致肾功能损害，甚至肾萎缩、无功能。

输尿管结石 输尿管结石主要症状是腰腹部绞痛伴血尿，输尿管末段结石还可能有尿频、尿急等尿路刺激症状，不及时治疗可能引起尿路梗阻和肾功能损害。

膀胱结石 膀胱结石主要症状是排尿中断、尿频、尿急、排尿痛等，如不及时治疗会引起无法排尿、泌尿生殖系统感染等严重并发症。

判断结石不能光看疼不疼

如何发现泌尿系结石？泌尿系结石的临床表现并不能够以疼不疼来进行判断。当出现了腰腹部疼痛、恶心呕吐、下腹部坠胀、血尿等情况，都可能提示是泌尿系结石，应及时去医院进行泌尿系统B超检查。而对于比较肥胖的患者，B超检查的精确度会受到影响，可选择CT方式进行检查。

目前对泌尿系结石的治疗方法，主要分为药物治疗和手术治疗。

对于直径较小的结石 大量喝水、适度运动有自行排出的可能，如无法自行排出，可以服用排石药物促进结石排出。但不是所有体积小的结石都适合药物治疗，一定要在医生的评估下进行。

对于直径6-20mm的结石 位于肾脏及输尿管较大的石头无法自行排出，可以根据实际情况进行体外冲击波碎石、输尿管软（硬）镜碎石取石。

体外冲击波碎石术又称体外震波碎石术，是一种无痛非侵入性治疗结石的技术。这种方法比较适合治疗结石引起的尿路梗阻症状，使用体外冲击波碎石可以将结石体积变小，有利于排出；软（硬）镜碎石是经自然腔道的微创手术方式，无切口，不留疤痕，碎石彻底，清石率高，同时降低了感染风险。

对于直径大于20mm的结石 结石位置在输尿管上段或肾脏时，可选择经皮肾镜碎石方法进行治疗，只需背部穿刺一个小孔，就能精确打击目标，高效清除结石。

泌尿系结石很容易复发

泌尿系结石是高复发疾病，由于此类结石成分构成不同，复发的频率也不尽相同。一般认为胱氨酸、感染性结石、尿酸结石复发较快。临床中有些患者术后短短几个月就可复发并完全充满肾脏。有些结石复发掉入输尿管会导致急性肾绞痛，也有些结石复发较为隐匿，没有明显症状。

因此合理的术后预防和随诊十分关键。感染性结石需要酸化尿液，维持尿液pH较低水平对于预防复发较为有利。而胱氨酸、尿酸结石则需要偏碱性尿液来减少尿液晶体的析出。

要想准确判断结石成分，结石成分分析是一个简便易行的检测方式。我们根据结石的成分来制定合理的饮食生活习惯对于结石预防至为关键。一些反复复发患者可以行血液检查及24h尿液有机酸等检测来发现潜在的病因。

此外，结石的形成还有很多因素：基因异常、肾脏解剖结构发育异常、合并其他内科疾病、合并尿路梗阻性疾病等都有可能伴随肾结石的发生。当然，也有很多未知因素在影响结石的形成和复发，需要我们在日常生活中密切随诊，良好的生活习惯和规律的检查是非常必要的。文/肖博（北京清华长庚医院）