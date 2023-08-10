助力老龄健康 “人民健康之星”科普行动走进重庆

为全方位、全周期保障老龄健康，8月8日，由人民健康发起，中华中医药学会络病学分会提供学术支持，以岭药业、万和医药连锁共同参与的第三届“人民健康之星”科普行动走进重庆。来自重庆医科大学附属第一医院、重庆市中医院的知名专家，为近百名当地居民提供了知识科普、用药咨询、慢病筛查等健康服务。

第三届“人民健康之星”科普行动走进重庆

“预防先行”是实现高质量长寿的关键。现场，重庆医科大学附属第一医院心内科副主任医师胥雪莲围绕“通心 养心 强心——定义健康心生活”进行科普讲座，从心血管疾病发病原因、表现特点和防治等多个角度进行讲解，并针对中老年群体慢病防治相关问题答疑释惑。

三伏遇上立秋，暑气未消，易发生心血管疾病。胥雪莲介绍说：“如今天气炎热，容易引起血管扩张，同时夏天出汗较多，血液黏稠度高，加之休息不好、活动量减少，反而可能诱发冠心病。”她建议，居民应当保持规律的生活方式，注意清淡饮食，忌烟酒、避免熬夜，适时运动，让慢病预防早于治疗。

以岭药业华西区负责人陈军介绍说，以岭药业积极参与公益事业，努力推动“健康中国”项目落地实施，并以“通络、养精、动形、静神”中华通络养生八字经为引领，提出慢病防治的新理念。

普及慢病防治知识，提升患者慢病管理能力，促进大众做好慢病预防，是提高人民健康水平的重要方式之一。万和药房连锁有限公司总经理周娅说：“万和医药集团致力于为群众提供专业的药事服务，助力推进健康中国建设，提高全民健康素养。希望通过第三届‘人民健康之星’科普行动，引导更多群众了解、掌握慢病科普知识，提高慢病患者的生活质量。”

人民健康相关负责人表示，第三届“人民健康之星”科普行动将继续以线上线下相结合的形式，通过科普讲座、专家义诊、健康达人秀等多种方式，联动全国30个城市、千余位健康科普专家、数万名药事服务人员及临床医疗机构、基层社区卫生服务中心和连锁药房共同参与到国民健康素养提升行动中来，助力健康老龄化和健康中国建设。

为提高慢病知晓率、治疗率、控制率，活动现场还邀请了三名慢病管理健康达人分享自身慢病管理经验，并在重庆万和医药连锁建立“人民健康之星科普教育基地”，期望借助典型示范作用，进一步传播慢病防治理念。同时，来自重庆医科大学附属第一医院、重庆市中医院的多名专家现场开展健康咨询及慢病筛查，为中老年人群提供多普勒仪器检测、血压检测、用药咨询等健康服务。

活动翌日，万和连锁弹子石店、都市广场店、启刚店、杨馨店、大石坝商城店、回兴店、梨树湾店及北碚五店等多个健康咨询服务点同时开放，邀请多名专家就高血压、糖尿病、冠心病等常见慢病展开健康咨询服务，助力慢病患者做好慢病管理。（王颖）