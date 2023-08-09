促进合理膳食 助力乡村振兴：2023年维爱公益行动再启程

2023年维爱公益行动启动仪式

8月8日，由中国疾病预防控制中心指导，人民健康联合北京康盟慈善基金会共同主办，维他奶有限公司公益支持的2023年“促进合理膳食 助力乡村振兴”维爱公益行动在京启动。与会嘉宾表示，改善农村学生营养需多方共为，开展有针对性的营养科普和膳食指导，促进落实全方位、多途径的儿童青少年营养教育，提供物质帮助和精神帮扶，将合理膳食营养观念深入乡村。

活动现场

“儿童青少年健康关系到民族的未来、国家的昌盛，每一位儿童青少年都要主动养成健康生活方式，做到饮食好、运动好、睡眠好。”启动现场，中国疾病预防控制中心副主任严俊表示，“十四五”时期是向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是儿童青少年健康事业发展的关键时期。希望通过这项行动，有更多爱心力量关注、参与到乡村儿童青少年营养健康工作中来，持续走进乡村，形成良好的社会氛围，开展有针对性的营养宣传教育和膳食指导，促进全方位、多途径的儿童青少年营养教育活动，共同关心儿童营养、守护祖国的未来。

北京康盟慈善基金会理事长柳莺介绍说，维爱公益行动自2021年12月启动至今，已经为贵州、湖南、甘肃、山西、湖北、河南等6省10县42所学校的6105名孩子，送去了约68000箱维他奶，在捐赠营养物资的同时，也开展了很多线上线下相结合的儿童健康教育活动。她表示，北京康盟慈善基金会将继续保障2023年维爱公益行动的捐赠质量，让捐赠物资安全、及时到达受助孩子手中。重点实施营养健康教育，为受助孩子普及健康生活理念。

作为公益支持代表，维他奶国际集团有限公司首席传讯官毛予浅说，维他奶将借助维爱公益行动助力更多乡村孩子拥有健康的身体和独立健全、自信自强的品质。今年，也将汇入体育这一要素，让孩子们在增强体质的同时磨练意志，保障健康，真正做到“饮食好、运动好、睡眠好”，助力健康中国建设，为乡村振兴赋能增色。

启动仪式上，来自北京市朝阳区呼家楼小学的学生们通过《勇往直前进行曲》《我和我的祖国》管乐小合奏表演，将饱含他们祝福和友情的声音传递到乡村儿童青少年小伙伴的心中，精彩的演奏和自信的风采也让在场嘉宾看到了德智体美劳全面发展的“祖国花朵”正在茁壮成长。

健康成长，从营养膳食开始。针对如何提升农村学生营养健康水平相关主题，中国疾控中心营养与健康所营养与健康教育室主任、研究员刘爱玲作分享。她认为，改善农村学生营养应多方共为：家庭方面应做好家庭饮食规划，提高家庭营养健康素养，建设家庭健康食物环境和运动环境，还要让孩子参与到食物选购、食物制作中；学校方面应“供好餐、上好课、做好服务”，提高学生餐质量，增加体育与健康课课时，提供健康体检、咨询和管理服务；科研和医疗机构方面，应开展营养健康监测和筛查服务，提供营养指导、咨询和治疗服务，研制营养改善技术和工具；媒体方面应开展营养宣传动员，营造营养健康氛围，规范食品营销；企业方面应提供营养健康产品，开展营养健康改善和宣传公益活动。

北京市朝阳区呼家楼小学常务副校长徐峪森在《PDC教育连接孩子的现在与未来》主题分享中，介绍了呼家楼小学PDC教育模式助力学生全面成长的经验，为乡村地区学生健康教育提供借鉴。据介绍，PDC教育模式分为发现自我、了解自然、探秘科学、解读人文、回归生活、体验社会六个类别，六个类别环环相扣，形成了孩子生命成长圈。同时，六个类别通过学校、家庭、社会三条途径来完成整体构建与整体实施，以家庭为基础，学校为主体，社会为平台，将学校、家庭、社会三个方面的力量有机融合在一起，共同给孩子营造一个良好的成长环境，为其健康成长、全面发展保驾护航。

圆桌论坛讨论环节

圆桌讨论环节，中国营养学会副秘书长王瑛瑶、河北省滦平县教育和体育局研训中心副主任黄振松、甘肃省靖远县学生资助管理中心主任王宏昌和维他奶国际集团有限公司首席技术官蔡健炜围绕“多方共为 促进乡村地区学生健康”展开讨论。嘉宾们一致认为，促进合理膳食及营养理念深入乡村，既要注重物质帮助，更要注重精神帮扶，通过多方合力、多种途径为乡村儿童青少年健康成长“添智”“增志”。（张慧丹）