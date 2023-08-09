2023核医学与放射影像海西峰会圆满落幕

8月5日，2023核医学与放射影像海西峰会在浙江温州召开，以推动核医学事业的发展，促进核医学科与放射影像学科的合作发挥协同优势。

本次峰会在温州医科大学、温州市医学会的指导下，由浙南放射医学与核技术应用研究院主办，温州市医学会血液分会、肿瘤分会、核医学与分子影像学分会、影像技术学分会协办，GE医疗、江西一脉阳光集团股份有限公司、北京一脉阳光医学影像诊断中心、温州颐影医学影像诊断中心承办。

峰会以“影领未来”为主题，聚集国内多地核医学与放射影像知名专家学者，为海峡西岸经济区核医学与放射影像事业的快速发展，促进相关医学人才知识储备提升集智献策。设有高峰主题论坛和圆桌学者对话，重点围绕核医学技术于临床与专病的应用、影像检查在专病检查上的发展、PET/CT发展方向和前景等方面开展专业主题演讲与圆桌论坛。

开幕式上，温州医科大学校长李校堃，温州市医学会副会长兼秘书长吴尚斌，中华放射学会、中华介入放射学会、中国肿瘤介入治疗学会、全军放射学会主任委员肖湘生教授，GE医疗中国副总裁、非公事业部总经理戴红东，一脉阳光影像医院集团副总裁、影像医院常务院长李飞宇，浙南放射医学与核技术应用研究院院长刘晓冬，分别对海西核医学与放射影像事业的发展提出了建设性意见和美好的希冀。

学科交叉融合已成为医学领域不断探索实践的重要医学模式。近年来，国内外影像医学新成果、新技术、新发现层出不穷，核医学与放射影像技术日新月异，加强了临床对疾病的本质及其演变规律的认识，影像诊断的准确性也大幅提高，与会各方充分利用这次难得的学习交流机会，交流学术，激荡思想，积极推动海峡西岸核医学与放射影像医学的发展；进一步践行健康中国战略，推进核医学及放射影像协同发展，推广核医学技术与成果转化，让精准疾病诊断、肿瘤诊疗技术造福广大患者。

在峰会上，浙南放射医学与核医学技术应用研究院与江西一脉阳光集团股份有限公司签署了温州区域影像发展战略合作协议，共同促进地区核医学中心、肿瘤治疗中心、医学影像中心及影像专科医联体的建设，加强学科交叉合作，拓展技术空间，不断增强学科的实力水平，建立海西地区核医疗网络，为患者提供高质量的医疗服务。

峰会现场还进行了温州区域影像共建战略合作签约仪式，核医学高级顾问专家聘任仪式、学术委员聘任仪式、合作临床专家聘任仪式以及名医工作室专家聘任仪式。

其中，中国影像学界的泰斗人物，国内著名的肺癌影像诊断专家，国内放射学界第一位博士肖湘生教授，在温州颐影健诊成立名医工作室，赋能肺部疾病精准诊疗，为温州肺部疾病患者带来福音。肖湘生教授享受国务院特殊津贴，曾担任中华放射学会、中华介入放射学会、中国肿瘤介入治疗学会、全军放射学会主任委员等多个学术职务，培养了多位院长/主任和主委。

此外，王铁教授、李亚明教授、王辉教授、王跃涛教授等40余位专家学者的加入，从科研高度、专业深度、临床实践贴合度等方面为海西医学联盟核医疗分盟后续工作提供专业化高层次发展指导，为海峡西岸经济区相关医学人才的培养和引进持续加码。

在主题演讲环节，张永学教授就华中科技大学附属协和医院的实践经验及相关研究，介绍了《PET/CT在临床上的应用及最近进展》；北京大学人民医院核医学科主任王茜教授以案例为引讲授《PET/CT临床应用——不明发热原因》；北京大学肿瘤医院核医学科副主任李囡教授则从专科出发带来《PET/CT在妇科肿瘤诊疗中的应用》。

围绕对核医学及放射影像的临床需求和临床实践，北京一脉阳光影像中心和GE医疗的生命影像首席科学家、产品应用专家也分别展开了专病检查、特色技术、心脑专科深度健检及PET/MR的临床应用分享，并与峰会专家一起共同了解本地临床对核医学的需求，共同讨论地区核医学在临床应用的发展方向。

圆桌会谈由首都医科大学附属北京朝阳医院核医学科主任王铁教授主持，上海瑞金医院核医学科主任李彪教授、上海第一医院核医学科主任赵晋华教授、福建医科大学附属第一医院核医学科缪蔚冰教授、温州医科大学附属第一医院杨运俊教授就《第三方独立影像中心跟PET/CT发展方向和前景》进行了深入探讨，分享了各自的实践经验和思考。

近二十多年来，随着医学技术的发展，通过分子影像和解剖影像的融合来诊断疾病被越来越多的人熟知和认可。其中PET/CT是分子影像诊断中的利器，临床主要应用于肿瘤、脑和心脏等领域重大疾病的早期发现、分期和分级对治疗计划的制定有着重要指导作用。

医学影像设备的发展一直以来也都在追求更精细的图像质量，更低的辐射和更快的扫描速度，PET/CT也不例外，无论是从探测器材料、新技术应用、软硬件的进步都在推动分子影像的发展。

自问世以来，PET/CT已充分体现其临床价值，各类新的核素示踪剂也把分子影像的发展带入到了一个新的高度，随着应用领域的不断扩大和技术探索的积极创新，PET/CT必将对人类的健康管理发挥重要作用。

秉承深化交流、互促发展的宗旨，2023核医学与放射影像海西峰会促进了海峡西岸经济区核医学与国内相关领域专家的深入交流与紧密合作，提升了核医学领域医务人员的专业能力与素养，加强了核医学及相关学科的交叉合作，为推动海峡西岸经济区核医学事业的发展发挥了积极的作用。