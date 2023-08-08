防洪抗汛进行时 太医管家提供免费线上问诊服务

今年第5号台风“杜苏芮”自福建南部沿海登陆后，给很多地区造成了洪涝灾害，对多地居民日常生活造成了极大困扰。

洪水无情，人间有爱。8月3日，太医管家紧急上线抗汛问诊专区为受灾民众提供免费线上问诊服务。用户可快速获得线上医生的回复和健康管理指导；同时专区还提供了抗汛期间的健康生存指南，让用户抗“雨”有方。

用户通过太医管家小程序或者APP进入抗汛专区，即可享受到平台医生提供的问诊服务。医生7*24小时在线秒级回复，时刻待命为受极端天气影响的用户提供健康保障。

同时，夏季暴雨天气带来的湿润环境容易导致多种健康问题，特别是皮肤和胃肠方面的困扰。抗汛专区中，太医管家还准备了暴雨天气健康小贴士，其中包含防护、皮肤护理、饮食等方面的指导，引导用户以更科学、健康的方式来应对当下的天气状况。

作为国内专业的一站式家医及管理式医疗服务平台，太医管家以家医为入口，汇集优质医疗资源，多层次渗透用户场景，全方位满足用户的健康管理需求。目前，平台拥有近千人的“自建医生+外部专家”服务团队，已为超600万用户提供了专业的医疗健康服务权益。

防洪抗汛，守护健康。太医管家积极倡导“家庭医生+管理式医疗”理念，持续为用户提供优质的个性化服务，在暴雨等极端天气下客户依然可以足不出户享受全方位的健康服务。