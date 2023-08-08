日前，援柬埔寨中国中医医疗队队长远庚，带领队员张跃、王淑丽、张月、王洋、彭艳文、孙少馨、闫琪，来到柬埔寨金港高速有限公司为企业员工提供义诊服务。

活动还未开始，金港高速有限公司三楼的会议室就挤满了众多等候就诊的员工。8位中医专家来自急诊科、综合科、老年科、骨科、针灸科、预防保健科及护理等多个医学领域，精心准备了各种中药材和医疗器械，到达现场后立刻开展专业咨询并对症施诊。

金港高速是柬埔寨第一条高速公路，是中柬共建“一带一路”重点项目，柬埔寨本地员工占比达到88%。这里高温高湿的工作环境，导致颈肩腰腿痛疾病及胃肠病在员工中高发。义诊现场，中医医师用心倾听每个员工的症状和困扰，望闻问切，耐心诊察，辨证施治，制定个性化的治疗方案。

当天，共有158名员工接受了中医药诊疗。28岁的春慧（CHUN HUY）在金港高速监控中心工作已有1年，对中医文化早有耳闻，这次听说医疗队要来到企业，便迫不及待地前来体验。针灸科的孙少馨医生给她进行了针刺治疗。治疗后，春慧高兴地说：“我的颈部僵硬疼痛已经好多年了，大夫说我得治疗一段时间才能好，但我现在就已经感觉到有明显改善了，中医真的很神奇。如果以后有机会，我还会接受中医治疗。”

2022年1月25日，国家中医药管理局副局长黄璐琦率中国中医药代表团访问柬埔寨卫生部，签署了关于派遣中医抗疫医疗队赴柬埔寨工作的协议。援柬埔寨中国中医医疗队是我国无偿卫生援助柬埔寨的重要项目之一。

2023年是“一带一路”倡议提出10周年、中国援外医疗队派遣60周年、中柬建交65周年和中柬友好年，继2022年派出首支援柬中医抗疫医疗队后，国家中医药管理局继续选派中医医疗队。医疗队由中国中医科学院广安门医院8名一线临床骨干组成，于今年7月4日抵达金边，将在柬埔寨开展为期一年的医疗援助工作，内容包括中医药特色优势病种诊疗、中医护理适宜技术推广及提升公共卫生健康相关工作，为建立中医海外整建制医疗服务机制做出深入探索。