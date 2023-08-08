追光路上，娘俩共用一只眼

自从上了幼儿园，鹏鹏（化名）每天都和小朋友们一起开心地玩耍。

谁能想到，为了这样的时刻，他的母亲付出了多么大的心血，社会给他们家提供了多么大的帮助。

鹏鹏是一名双眼恶性肿瘤患儿。4年前，家住重庆奉节的他第一次出远门，就是随失明母亲丁兰英到重庆慕名找袁洪峰教授求医。彼时的他，只有1岁零3个月，对于患有眼癌这件事，还没有太多感知。

不幸中的万幸，经过4年多的治疗，重庆爱尔眼科医院（总院）的袁洪峰以精湛医术和仁爱之心不仅为鹏鹏保住了生命，保住了一只眼球，甚至还保有了一定的视力。

为“猫眼”宝宝保命更保光明

鹏鹏的父亲因幼年发烧造成智力低下，丁兰英又患有先天性失明。双亲生理上的缺陷导致鹏鹏双眼的问题一直未被发现，从而延误了最佳治疗时间，也为后期治疗带来了严峻的挑战。

2019年初，邻居无意间发现鹏鹏的眼睛里有白点。母亲丁兰英起初没在意，但和家人提起过。有一天，家人仔细观察后发现了鹏鹏眼睛的异样。“晚上屋里暗，灯光照着孩子的眼睛就跟猫儿眼睛一样。”丁兰英转述家人的话。

丁兰英不敢耽误，在家人的陪同下几经辗转、四处求医，最后找到了袁洪峰。经过全面检查，鹏鹏被确诊为双眼视网膜母细胞瘤（右眼属于E期，左眼属于C期）。

视网膜母细胞瘤是儿童最常见的眼内恶性肿瘤，严重威胁患者生命和视力。丁兰英没读过书，但她听懂了医生的解释：“孩子左眼还比较早期，右眼已经很严重了。”

为了保住孩子的生命和眼球，袁洪峰反复斟酌后，决定对鹏鹏的双眼采取系统化疗联合局部治疗的方案。

选择治疗方案，还要关注生活质量

2019年7月，先后经历过5次化疗的鹏鹏，左眼瘤体已完全萎缩钙化，达到治愈标准；右眼肿瘤虽已大部分萎缩，但出现全视网膜的脱离，网膜下仍有瘤体存在。与此同时，鹏鹏的身体也明显受到化疗的影响，经常感冒发烧，而感冒时又不能化疗。

鹏鹏的右眼球是摘除还是继续进一步治疗？一时间，这个难题摆在了袁洪峰面前。

彼时，鹏鹏的右眼已完全失明。如果要继续保眼球，孩子就要去“北上广”做介入化疗，但丁兰英双眼失明、行动不便，其家庭也难以承受介入治疗的巨额费用，加之介入治疗也会有眼球萎缩、颜面部发育不全等副作用，且不一定能保住眼球。

于是，袁洪峰与丁兰英沟通后，最终她选择了摘除孩子右眼球的手术方式。“这样，至少能对他的生命威胁更小。”丁兰英说。

摘除右眼后，鹏鹏无需再奔波四处求医，也不用再做过多治疗，只需定期随访复查肿瘤有无复发，这让孩子有更多的时间享有快乐的童年生活。更欣慰的是，鹏鹏的左眼保住了，还有0.25的视力。

袁洪峰介绍，视网膜母细胞瘤治疗要遵循几个原则：第一保生命，第二保眼球，第三保视力，此外要结合患者父母意愿及家庭条件，制定一个综合的个性化治疗方案。“不能为了保眼球而保眼球，让患儿及父母在漫长的治疗过程中四处奔波，承受高昂的治疗费用和巨大的心理压力。所以，在治疗方案的选择上，还要关注患儿及父母的生活质量。”他说。

曲折求医路，母子牵手走过

生活的磨砺让丁兰英变得坚毅。她不仅学会了靠触觉和嗅觉做饭、洗衣，照料鹏鹏、奔波求医，甚至独自离家到重庆盲人按摩店当学徒、学手艺。为了挽救鹏鹏的生命和眼睛，丁兰英付出了常人难以想象的心血。

鹏鹏家住在离重庆主城400多公里的奉节农村，每次求医丁兰英要带着幼小的鹏鹏从深山到县城，再从县城到主城，换乘多次交通，奔波6、7个小时才能到医院。这条路对常人尚不容易，而4年来丁兰英带着鹏鹏已走过了无数次。

“她因为看不见，每次复查只能请人陪同，但孩子的事情都是她自己做。”医院的护士说，在医院，鹏鹏成了母亲的“眼睛”，不管去哪里，幼小的他都会牵着妈妈的手，带着妈妈去诊室、去检查室，而丁兰英总会不紧不慢地跟在身后。

就这样，丁兰英牢牢牵住鹏鹏的手，带他看病；鹏鹏也紧紧拉住妈妈的手，给她带路。母子俩相依相伴，彼此照顾。

鹏鹏的右眼摘除后，为避免给孩子今后的生活带来更大的烦扰和心理影响，安装义眼成了“必选项”——有利于恢复外观容貌，维持眼眶的正常发育。

2022年11月，鹏鹏的5岁生日刚过不久，丁兰英再次带他来找袁洪峰。对此，袁洪峰教授团队联系了湖南爱眼公益基金会，为鹏鹏申请了公益援助。

经湖南爱眼公益基金和重庆市福彩的公益援助，鹏鹏成功实施了右眼义眼台植入手术，并于今年1月份定制并安装了义眼片。同时，为了更好地帮助类似的眼癌和眼眶病的患者，湖南爱眼公益基金设立了“眶护光明”公益救助基金，后续也可以精准救助到更多贫困患者。