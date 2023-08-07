8月3日，人民健康“五进”关爱服务计划走进科学出版社，在科学出版社工会支持下，将健康科普、健康咨询、健康生活互动体验等多种服务送到职工身边，助力提升职工健康素养，趣享美好生活。

人民健康“五进”关爱服务计划走进科学出版社

结合活动前期细致周密的职工健康需求调研，本次活动共设置健康生活体验、名医健康咨询及健康科普讲座三个主题的服务环节。同时，健康生活体验环节设置了“科学健身站”“健康管理站”“健康咨询室”“健康科普知识竞赛”及“营养膳食站”等主题区域。

在工作人员引导下，职工们现场参与口腔健康科普体验，了解牙齿清洁的科学步骤，沉浸式体验了智慧中医辨证检测仪、眼底照相机、心理健康自测设备、体检一体机、血压血氧检测仪等多种健康设备，只需短短几分钟，就能掌握自身潜在的慢病风险。职工体验后还能获得专属健康报告，来到健康咨询室内即可连线人民好医生客户端专家进行视频咨询，健康管理形成闭环互动体验。

同时，主题区域还摆放有来自河北省滦平县的贡米、山药粉条及河南省虞城县的酸辣粉、椴树蜂蜜等乡村振兴营养食品供大家试吃。“不仅能学习健康饮食的科普知识，还有美食可以品尝，今天真的赚到了。”职工们纷纷说。

由于生活节奏加快，职场亚健康人群的比例不断增加，这为患慢病埋下隐患。中国医学科学院阜外医院副主任医师、副教授杨旭来到活动现场，带来主题为“亚健康的管理与改善”的科普讲座，并针对职工的问题答疑释惑。活动当天还邀请到北京中医药大学东方医院经开院区副主任医师白桦和北京大学第六医院副研究员范肖冬，为职工提供健康咨询服务。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，并以主题教育活动为契机，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。（王颖）