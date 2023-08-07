哪里有危难，哪里就有人民子弟兵——人民子弟兵奋战防汛抗洪救灾一线记事

受台风“杜苏芮”影响，华北、东北等地近期出现极端降雨过程，引发洪涝和地质灾害，人民群众生命财产安全受到严重威胁。

习近平主席对防汛救灾工作作出重要指示，要求全力搜救失联、被困人员，做好受伤人员救治和遇难者家属安抚工作，尽最大限度减少人员伤亡。

连日来，人民子弟兵听从统帅号令，牢记宗旨本色，全力以赴投入防汛抗洪救灾，全力搜救转移被困人员，持续开展清淤作业和巡堤查险等任务，书写“人民至上、生命至上”的答卷。

冲锋——关键时刻挑重担

8月6日，受强降雨和上游泄洪双重影响，吉林省多处河道点位风险等级增加。在洪峰到来之前，武警吉林总队长春支队迅即组织抗洪突击队，赶赴拉林河流域沿线，开展搜索转移被困群众工作，对大堤巡查检修，全力以赴迎战洪峰。

人民至上，使命必达。

近日，受连续降雨叠加上游洪水过境影响，黑龙江省蚂蚁河尚志段水位持续上涨，内涝风险加大。武警黑龙江总队哈尔滨支队200余名官兵闻令而动，紧急驰援，连续奋战19个小时，使用4.6万余个沙袋，垒筑起1.5米高、1000多米长的“生命长城”。

坚守——紧急关头显担当

8月6日，北部战区陆军第78集团军官兵坚守在黑龙江省牡丹江右岸、五常市沙河子镇，继续组织开展搜救工作，对堤坝、水库、危险河段实时巡查加固，防止溢流管涌等隐患发生。

当天上午，该集团军某旅抗洪突击队向道路损毁、通信中断、生活物资紧缺的黑龙江省五常市磨盘山村挺进，为村民提供生活保障，坚守在解救群众的阵地上。

人民军队为人民，人民军队爱人民。

因山洪暴发，北京市门头沟区斋堂镇交通中断。武警北京总队机动第一支队应急救援队徒步15公里山路，人均负重25公斤，为12个村运送食品、医药、防疫、照明等基础物资，保障村民基本生活。

“洪水不退我不退！”在防汛抗洪救灾一线，这是人民子弟兵的豪迈誓言。

重建——洪灾当前见真情

军民鱼水情深，共同建设家园。

“我们一定把军民‘连心桥’架设好！”中部战区陆军第82集团军某旅队长刘伟在战前动员时说。

受山洪影响，北京市房山区、门头沟区多处道路受损，桥梁坍塌，交通中断。该旅迅即组织工兵分队开赴交通断点，架设军民“连心桥”两座，助力抢通109国道（门头沟段）应急抢险通道，沿线3个乡镇8万多群众受益。

8月6日，在洪水退去后的河北省涿州市，武警河北总队医院派出的医疗救援队设置了便民医疗点位，当地群众纷纷前来寻医问诊。“白衣天使”们不辞辛劳，在提供医疗服务和基础药品的同时，展开防疫消杀和卫生宣传，竭尽全力守护着人民群众的生命健康。

8月6日清晨，武警河北总队任务官兵已经在涿州城区重要交通路段和儿童医院等点位，执行淤泥路障清理任务，全面恢复街容市貌，重建美好家园。

英雄的人民军队与人民群众团结一致，迎战洪峰、同守大堤、共建家园，必将打赢防汛抗洪救灾这场攻坚战。（记者李晓明、李秉宣）