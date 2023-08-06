据河北省卫生健康委员会4日消息，截至目前，河北累计派出卫生防疫队321支1000余人。河北省卫健委紧急向灾区调拨消毒杀虫药品700公斤，积极开展环境消毒消杀，减少传染病发生风险。

受台风“杜苏芮”减弱低压及外围环流影响，河北部分地区出现极端降水天气过程，降雨持续时间长、累计雨量大、影响范围广，石家庄、邢台、保定等9个设区市和雄安新区发生洪涝灾害。

河北省卫健委指挥协调灾区卫健部门组建巡回医疗队为受灾群众提供上门健康服务，确保伤病群众得到及时救治，有效预防传染病发生。同时，为老弱孤残和孕产妇、血液透析患者提供针对性服务。截至8月3日，据初步统计，河北省在保定、廊坊等地共设置临时医疗点742个，派出巡回医疗队547支2800余人，派出心理疏导服务队155支300余人。

针对灾区易发生的肠道、呼吸道传染病和食源性疾病等，河北开展应急监测，启动传染病疫情零报日报制度，实现灾区疾病监测全覆盖。各级疾控机构强化霍乱、伤寒、痢疾等重点疾病分析研判，全力防止灾区传染病暴发流行。

与此同时，河北组织各级卫生监督队伍，对灾区受污染饮用水实施全覆盖式巡查，并加强灾区消毒产品使用的监督检查，保证灾区消毒工作科学开展。据初步统计，截至目前，河北共派出卫生监督队伍84支300余人，深入灾民安置点、学校、敬老院等人群密集场所，逐一摸排水井、厕所和垃圾点卫生状况，防止水源污染，保障群众饮用水安全。