应对汛情灾害 天津红十字救援在行动

中新网天津8月4日电 (王在御)记者3日从天津市红十字会获悉，由天津市红十字会优秀青年党员、市红十字救援队组成的12名队员，于8月2日紧急驰援河北省涿州开展救灾工作。

近日，受台风“杜苏芮”影响，京津冀地区遭受极端强降雨，引发洪涝和地质灾害。天津市红十字会按照天津市委市政府部署和中国红十字会总会要求，迅速启动应急响应，主要领导靠前指挥，全体干部坚守岗位，积极开展物资调拨、救援转运等工作。

据了解，7月31日，河北省邢台市宁晋县大曹庄镇大曹庄村段溃堤，村内断水断电，部分村民被困，急需转移，受宁晋县防汛抗旱指挥部险情求援，7月31日晚8时30分，天津市红十字东方应急救援中心联合遵化市岭俊应急救援中心组织23名红十字志愿者、8艘救援艇火线赶赴当地开展紧急救援，截至8月1日下午，共安全转移群众500余人。8月1日凌晨4时，天津宝坻红十字蓝天救援队接到北京市房山区汛情信息通报后，迅速组织11名队员分乘4辆车辆，携带冲锋舟等60多件水域救援装备奔赴房山区窦店镇周边开展救援，彻夜不休转移受困群众。8月2日下午，按照红总会部署，紧急调动天津市红十字救援队12名队员，携带2艘冲锋舟及必备的救援设备出发，赶赴河北省涿州执行救援任务。

此外，天津市红十字应急救援救护服务中心、天津市红十字赈济救援队启动赈济救援任务，组织20余名红十字志愿者前往天津市红十字备灾库进行赈济物资的接收、清点，目前已向天津市武清区、北辰区、静海区的集中安置点紧急调拨共计600个配备了洗漱用品、餐具、衣物、拖鞋、毛巾被、手电筒、雨衣、花露水等物品在内的赈济家庭箱。紧急筹措20万元购置的家庭箱，以及中国红十字会总会支援天津市价值27万元的1000个家庭包将陆续发放至转移安置群众手中，保障群众的基本生活。