国家减灾委、应急管理部救灾工作组在河北指导开展救灾救助

从应急管理部获悉，针对河北省部分地区遭遇严重洪涝灾害，8月2日10时，国家减灾委、应急管理部将国家救灾应急响应级别提升至三级，并派出救灾工作组赴河北实地查看灾情，指导协助开展救灾救助、医疗保障、保险理赔等工作，支持做好安置救助工作，确保受灾群众得到妥善安置。国家卫生健康委、人保集团有关工作人员和医疗专家参加工作组。

8月3日至4日，工作组先后赶赴涿州市职教中心、涿州三中、高铁新城第一中心学校、霸州市胜芳镇红光小学等受灾群众安置点，实地检查指导群众安置工作，查看宿舍、食堂、医疗点、治安站等场所，详细了解人员入住登记、救灾物资发放、现场志愿者管理等工作情况，提醒关注安置群众身心健康，特别要加强对老年人、基础病患者等群体健康筛查、监测和医疗救护，同时做好卫生防疫、传染病防治、环境消杀和个人卫生教育提醒等工作。对财产受损失的群众，工作组调配专业理赔人员，对居民保险报案和救援需求实施无差别接待。

据了解，8月2日以来，国家减灾委、应急管理部先后向河北省受灾地区紧急调拨了15000套家庭应急包和15000件折叠床、棉褥、夏凉被等中央救灾物资，支持做好受灾群众安置救助工作。目前，相关中央救灾物资正有序配发到受灾群众手中。（记者姚亚奇）