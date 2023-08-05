8月3日，河北涿州市，唐山消防救援支队队员在进行排涝作业。

国家消防救援局供图

日前，中国海油救援人员在河北涿州市转移受困群众。

中国海油供图

8月4日，河北涿州市新星小区，居民从供水车接水。

新华社记者 牟 宇摄

8月3日拍摄的北京房山区良乡体育中心安置点。

本报记者 张武军摄

8月3日，应急通信车辆在河北涿州市第三中学安置点外保障通信。

新华社记者 牟 宇摄

8月3日，天津静海区台头镇，工人在加固堤坝。

新华社记者 孙凡越摄

8月3日，北京门头沟区，救援队员在234国道K315至K342段道路上清理障碍。

本报记者 张武军摄

8月4日，救援人员在北京房山区十渡镇六渡桥抢修道路，打通交通生命线。

本报记者 张武军摄

日前，习近平总书记对防汛救灾工作作出重要指示，要求各地要全力搜救失联、被困人员，做好受伤人员救治和遇难者家属安抚工作，尽最大限度减少人员伤亡。要妥善安置受灾群众，抓紧修复交通、通讯、电力等受损基础设施，尽快恢复正常生产生活秩序。

连日来，各地区和有关部门投入大量救援力量，争分夺秒搜救失联、被困人员，加强统筹指挥调度，妥善安置受灾群众，抓紧修复受损基础设施，切实把保障人民群众生命财产安全放到第一位。汛情就是命令，广大解放军指战员、武警部队官兵、公安干警和消防救援队伍指战员、基层干部，以及来自各地的救援人员、志愿者，迎难而上，向着灾情一线火速集结；他们不怕苦不怕累，紧急投入防汛救灾工作，打响了一场全力保障人民群众生命财产安全的保卫战。

——编 者

本报北京8月4日电 （记者刘温馨）记者8月4日从应急管理部获悉：国家防总于当日16时将针对吉林、黑龙江的防汛应急响应提升至三级，维持对天津、河北的防汛二级应急响应，对北京、河南调整至防汛三级应急响应，维持对浙江、福建的防汛防台风四级应急响应；对华南和西南地区下发强降雨防范应对工作提示函。国家防总办公室、应急管理部4日滚动组织防汛防台风专题视频会商调度，与中国气象局、水利部、自然资源部联合会商，视频连线天津、河北、吉林、黑龙江、浙江等省份防指，研判北方暴雨洪涝灾害和今年第6号台风“卡努”发展趋势，安排部署重点地区防汛工作。

《 人民日报 》（ 2023年08月05日 04 版）