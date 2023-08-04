许云：中医西医相互融合 更好服务肿瘤患者

近日，中国中医科学院西苑医院肿瘤科主任许云在做客人民健康“中医有良‘方’”系列科普栏目时提出，中医辨证论治的观念与现代精准医学“不谋而合”，通过中西医结合的方式，让中医治疗贯穿肿瘤患者治疗全周期，关注癌因性疲劳，提升肿瘤患者生活质量。

为患者提供适合诊疗方案

许云说，整体观和辩证论治是中医学中最为基本的治疗观念和治疗方法，不仅要考虑患者所处的环境和时空，更要关注患者所呈现的不同症候。以肿瘤患者治疗为例，中医会根据患者的基本证侯区别选择不同切入点进行治疗。精准医疗与中医辨证论治的观点较为类似，根据患者体质和基因的不同进行分类，更好地提升治疗效果。“中医辨证论治和西医精准医疗最终一定是站在一起的，希望通过中西医结合的方法，为患者提供更加适合的诊疗方案”。

“中医的辨证论治核心在于虽然处方有共性，但针对不同患者不同时期不同疾病，在药材选取的细节上存在一定的差异，因此不建议患者一个药方吃到底。。”许云说，人体在一个时期内症状的集中表现被称作证侯，而证侯是动态演变的，要根据患者证侯的变化及时调整药方，进行辨证论治。

将精准治疗覆盖全周期

近年来，中西医结合的治疗方法逐渐在肿瘤治疗中进行应用。许云说，通过中西医并重的方式，将精准治疗与个体化治疗融合，覆盖肿瘤患者治疗全周期。她提到，在围手术期阶段，患者可以在术前半个月至一个月内服用中药，提升体力，从而促进患者外科康复。在手术结束后，针对患者可能出现的排气困难、刀口愈合障碍等症状，通过穴位贴敷、揉腹等方式帮助患者恢复。而在放化疗时期，中药也可以发挥减毒增效的优势，降低患者在放化疗期间的不良反应。“不少患者会在放化疗结束后，依旧选择长期服用中药进行长疗程的中医治疗，进一步调节免疫，改善肠道菌群。中医是一个‘治人’的医学，而不是仅仅关注某一疾病，在治疗的过程中逐渐帮助患者恢复到健康的状态。”许云说。

许云提到，中成药、针灸和灸法也是抗肿瘤的重要方式，将古药方制作的中成药以及静脉点滴中成药配合汤药一起使用，增加扶正祛邪的能力，帮助患者更好地对抗肿瘤。此外，运动也是中医治疗中较为关注的重要方面，患者可以通过五禽戏、八段锦等方式，结合自身身体状况进行运动，从而达到调身、调心、调息、调气、调神的作用。

努力改善患者癌因性疲乏

针对不少癌症患者出现的癌因性疲乏症状，许云介绍说，中医将乏力整体称为虚劳，不同患者存在不同的症候，气虚、血虚以及寒湿等都是引起疲劳的原因。不少患者和家属并不了解癌因性疲乏，下肢酸沉、头昏、无力等都属于癌因性疲乏的一部分，尤其是不少生存期已经超过五年的患者，仍会出现持续性疲劳的状态。“有百分之七十的患者会经历疲劳状态，晚期患者的癌因性疲乏发生率会更高”。

许云说，运动是改善癌因性疲乏的方式之一，患者需每周至少5次30分钟以上的中高强或中强度运动，但不少带瘤的晚期老年患者可能无法耐受。由于中西方人群体质、营养状态存在差异，八段锦作为中强度有氧运动则更加适合我国患者，可以每天早中晚各一次，达到总体要求的时间。此外，新研究发现复方阿胶浆、补中益气丸等传统中药方也可以改善癌因性疲劳。“过去我们认为复方阿胶浆是补气补血，降低贫血。但新的研究发现它不管是在免疫功能、内分泌水平还是在肌肉含量、细胞因子、抗炎方面都具有一定作用，也希望随着研究的深入能让经典名方发挥更多作用。”许云说。（周璨晨）