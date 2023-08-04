预防感染性疾病 专家呼吁老年人尽早接种疫苗

健康是保障老年人独立自主和参与社会的基础，推进健康老龄化是积极应对人口老龄化的长久之计。近日，以“提高预防意识 共促老年健康”为主题的疫苗科普沙龙在武汉举行，武汉大学公共卫生学院创始院长谭晓东表示，老年人应重视疫苗接种，将其作为健康保障的手段，做自己健康第一责任人。

预防接种应贯穿全生命周期

由于老年人免疫功能下降，除自身基础病外，还易患流感、肺炎球菌性疾病、带状疱疹等感染性疾病，可能会受慢性病和感染性疾病的双重威胁。谭晓东说，接种疫苗是预防感染性疾病的有效手段，“预防接种应贯穿全生命周期”，尤其要引起重视的是50岁至90岁的老年人。

谭晓东介绍，目前我国适合老年人接种的疫苗包括新冠病毒疫苗、流感疫苗、肺炎疫苗和带状疱疹疫苗。据悉，50岁以上老年人是带状疱疹高发群体，且年龄越大越易患病，其引发的后遗神经痛严重影响老年人生活质量。

老年人接种要注重与专业医生沟通

老年人是慢性病患病率和发病率最高的人群，随着年龄增长，免疫机能逐渐衰减，罹患感染性疾病的风险将显著增加。一旦感染，也会影响慢性病控制。谭晓东说，老年人除了保持合理饮食、适度运动，保持心理健康，来提高身心健康和生活质量外，还可以通过接种疫苗来预防相关感染性疾病。

目前市场上常见的疫苗技术路线有灭活疫苗、减毒活疫苗、重组蛋白疫苗，以及新型的mRNA核酸疫苗等多种形式。谭晓东介绍，因为不同技术路线的疫苗有不同的特点，老年人接种疫苗应主动和接种医生沟通个人健康状况，结合自身的身体情况，在专业医生指导下进行选择，要对疫苗的适用年龄、接种程序、禁忌症等进行综合考虑。

此外，老年人对疫苗的预防作用认识不足、存在疫苗犹豫等心理，要帮助老年人了解疫苗接种的安全性。每种疫苗获批上市后，每批次的疫苗在出厂前必须获得国家检定机构的批签发合格证才可使用。接种疫苗后可能会产生红肿、热痛等不良反应，通常比较轻微，持续时间较短，几天内便会消失，大多数无需特别处理。