2023年“家校社医”助力青少年心理健康成长大会举办

2023年7月29日至30日，由中国社会工作联合会青少年及学校社会工作委员会、中国社会心理学会婚姻与家庭心理学专业委员会、北京心理学会、山东心理卫生协会大学生心理健康教育与咨询专业委员会、天津师范大学心理学部、上海师范大学儿童发展与家庭研究中心以及华东师范大学儿童心理与行为发展研究中心30家学术机构联合举办的2023年“家校社医”助力青少年心理健康成长大会在在内蒙古自治区赤峰市举办。

此次大会以“共同关爱·家校社医·联动启航”为主题，同时开设线上、线下会场，共计97位专家学者从家庭教育、学校教育、社会工作、精神医学的不同视角分享自己在青少年心理健康领域的最新研究内容和实践工作经验，1000多名国内外心理学相关领域一线教师、从业者等积极参与到本次大会，共同交流探索中国特色的家校社医相融合的青少年心理教育，助力青少年的健康成长。

大会开幕式由大会执行主席张驰主持，天津师范大学副校长白学军、北京大学心理与认知科学学院教授苏彦捷、首都师范大学蔺桂瑞、赤峰安定医院张丽华致开幕辞。

本次大会分为主旨报告、专题报告、专题工作坊和分会场报告四部分，共计15场主旨报告、15场专题报告、2个专题工作坊、设立8个分会场开展65个分会场报告，其中包括家庭治疗和青少年心理健康教育领域多位专家学者，还有心理学教师、咨询师、中小学校长、教师、社会工作机构从业者等与青少年心理健康工作相关的一线实践者参与专题报告。

本次大会延续2021年首届家庭治疗高峰论坛，以家庭教育为原点，以萨提亚家庭治疗等积极家庭治疗的理念为指导，搭建家校社医共育的新平台，这也是家校社医共育、促进青少年心理健康研究与实践的新开始。以大会开展为契机，积极家庭心理辅导助力“家校社医”中国行启动仪式在赤峰市顺利召开，“家校社医”专家督导组于7月30日前往赤峰市平庄镇、红山区，面向当地青少年及家长举办2023年“圆梦工程”农村未成年人心理健康教育志愿服务爱“心”大课堂，结合农村未成年人身心发展特点，面向学生、家长、老师和基层社工开展有针对性的心理健康科普活动，开展心理咨询。专家督导团队还指导大学生暑期心理健康社会实践团，实地走访贫困家庭，了解实际民众的心理需求，开展心理咨询服务，将“家校社医”四方联动共育成长落在实处。（光明日报全媒体记者 杨飒，通讯员 林诺洵、崔若冰）