国家疾控局：汛期来临，保持这些健康卫生习惯

新华社北京8月1日电（记者顾天成）近日，受台风“杜苏芮”影响，全国多地出现强降雨，局地有特大暴雨。国家疾控局发布洪涝灾害健康教育核心信息，提醒公众汛期期间注意防范各类次生灾害，保持健康卫生习惯，提前做好卫生准备。

针对此次强降雨过程，多地密切关注山洪灾害，加强防汛应急处置，确保群众生命财产安全。各地卫生部门及疾控机构也积极部署落实洪涝泥石流灾害卫生应急预案。

中国疾控中心卫生应急中心有关专家介绍，洪涝灾害易引起饮水水源污染，使灾区感染性腹泻、痢疾等水源性和食源性疾病暴发风险增加。另外，洪水淹没粪池、下水道等，导致动物尸体腐败，蚊蝇等媒介生物孳生，血吸虫、乙脑等虫媒及自然疫源性传染病发生风险会相应增加。

国家疾控局发布洪涝灾害健康教育核心信息明确，洪涝灾害来临时，公众应重点保持以下卫生习惯，包括不喝生水，喝白开水或符合卫生标准的瓶装水、桶装水；不吃腐败变质的食物，不吃淹死、病死的禽畜；注意环境卫生，不随地大小便，不随意丢弃垃圾；避免手脚长时间浸泡在水中，尽量保持皮肤清洁干燥，预防皮肤溃烂和皮肤病；做好防蝇防鼠灭蚊工作，预防肠道和虫媒传染病；勤洗手，不共用个人卫生用品；如出现发热、呕吐、腹泻、皮疹等症状，要尽快就医。

我国长江中下游流域部分省份仍存在血吸虫病传播风险。疾控机构提示，在血吸虫病流行区，尽量不接触疫水，必须接触时应做好个人防护。谨慎接触野外水体，禁止到有螺洲滩放牧。