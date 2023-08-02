6月，老挝首都万象，占芭花挂满枝头。听闻3年前给自己做手术的中国医生来了，男孩占塔早早赶到了位于万象的玛霍索综合医院。尽管是炎炎夏日，占塔还是穿上3年前在中国云南省昆明市住院时穿的冬装，目的是让来自云南省阜外心血管病医院的医生一眼能认出自己，看到自己健康开朗的模样。

曾参与给占塔治疗的云南省阜外心血管病医院科研慢病部副主任医师朵林，一下便认出了占塔。“多亏了中国医生治好了我的病，让我能够在球场上奔跑。”占塔紧握朵林的手，兴奋地说。

在中国民间组织国际交流促进会的协助下，“中国—老挝先天性心脏病联合筛查和治疗”医疗合作项目团队6月中下旬在万象、乌多姆赛省、琅勃拉邦省等地，对近6000名3岁至18岁的幼儿园孩童和中小学生进行先心病免费筛查，并为部分患儿进行治疗。近年来，中国和老挝、柬埔寨等国医护工作者携手护佑生命，守卫健康，为当地儿童搭起了一座“心之桥”。“感谢中国医生用先进的医疗技术，为老挝患者带来了生命的希望。”参与活动的老挝卫生部部长本丰由衷地说。

3天，为近6000名孩子进行先心病筛查

在琅勃拉邦省西塔内小学校舍前，一队队小学生正在等待检查。这里就是中老先心病联合筛查现场，筛查工作由云南省阜外心血管病医院和老挝万象玛霍索综合医院、孟赛盛龙国际医院联合开展。

在榄仁树巨大的树荫下，不少家长带着孩子也在等候。听说中国医生前来义诊，小南父亲早早抱着女儿在树下等待——女儿3岁，身高却不到80厘米，瘦小的她总是病恹恹的，经常感冒发烧。家里的积蓄基本都用在了给小南看病上，可始终没有确定病因。不久前，村里一则广播让小南父亲燃起了希望：“老挝医疗团队将与来自中国的医疗团队合作，给老挝孩子开展先心病筛查……”

见到云南省阜外心血管病医院医生朱达，原本双手抱孩子的小南父亲急切地腾出右手，握紧朱达的手，眼里满是渴望。经过检查，朱达发现小南存在明显的心音异常。朱达很快给出诊断意见：“怀疑是先心病，建议做超声检查进一步确认。”

朱达指了指远处一辆“云A”牌照的厢式医疗车，请翻译告诉小南父亲：“检查和治疗都不收取任何费用。”经过仔细检查，小南确诊了名为“法洛氏四联症”的先心病，中国医学科学院阜外医院副院长、云南省阜外心血管病医院执行院长潘湘斌说，考虑到小南病情较为复杂，建议前往昆明接受手术治疗，路费、手术费都由中老医疗合作项目承担。孩子的病能治、治疗费又有了着落，小南父亲脸上露出难得的笑容。

在老挝，不少医院都存在设施老旧、医疗水平不高的情况。治疗先心病所需的费用，对于许多患儿家庭来说也不是小数目。“找到小南这样的潜在先心病患儿，是我们此行的首要任务。”潘湘斌说。在两国政府的支持下，此次赴老挝的中方医疗团队一行11人于6月中旬自昆明出发，与老挝当地同行一起，一路为孩子们开展先心病筛查。3天内共免费筛查了近6000名孩子，发现了20多名先心病患者。医疗组在琅勃拉邦阿派小学筛查时，校长坎顺·洪敦占激动地说：“这次活动为孩子们提供了一次宝贵的检查机会，让很多孩子有了治疗和康复的机会。”

10多分钟，在医疗车里完成一台介入手术

老挝万象，玛霍索综合医院新大楼前一辆白色医疗车内，一场手术正在进行。10多分钟后，患者小坎就被从医疗车里推了出来。心急如焚的母亲上前询问：“医生，是不是手术难度太大，做不了？”

儿子小坎转过头，给了母亲一个浅浅的微笑。医生说：“手术做完了，很顺利！”小坎母亲闻言，眼含泪光，双手合十向医疗组鞠躬致谢。

这是一场成功的手术。主刀的潘湘斌凭借独到的手术方法，让小坎的手术变得比从前简单很多——局部麻醉、不开刀、无放射线、无造影剂，这一中方的原创诊疗技术2022年获得了世界卫生组织科技创新奖。

实施手术的移动介入治疗手术车上装有超声机、手术床、监护仪及多项专利设备，并装备了层流消毒系统，医生可以在车厢内直接为患者进行手术，在实时超声的引导、监视下，完成穿刺活检、置管、消融治疗等操作。中国医生把心血管手术从门诊手术转化为“上门手术”，减少了老挝当地患者和家属的奔波之苦。

小坎1岁时，为了治疗先心病曾做过开胸侧切手术。随着年龄的增长，5岁的小坎陆续出现呼吸不畅、发育迟缓等症状，经检查发现他的心脏原有疾病并未彻底痊愈。这一次，中国医生在医疗车内为小坎完成了手术，短短10多分钟便让他告别了4年来的病痛困扰。

“老中两国联合开展先心病联合筛查和治疗行动，不仅让老挝孩子得到了及时救治，恢复了健康，也让我们这些老挝医生学到了新的技术，今后可以帮助更多患者。”玛霍索综合医院医生李夏伦说。

此次义诊中，4名老挝孩子成功接受了手术。在中华慈善总会等社会组织的支持下，另外10多名先心病患儿将接受进一步评估，根据中国医生为他们制定的针对性治疗方案，前往昆明接受治疗。

5年，中老医疗合作助力民心相通

中老医疗合作由来已久。2018年，云南省阜外心血管病医院的医生就曾赴老挝，与当地同行商讨开展医疗合作。一听中方介绍完情况，玛霍索综合医院时任院长皮西立刻决定亲赴中国考察。随后，他带队在昆明参观了专用手术室，双方在全面交流后很快签订了合作协议。“老中医疗合作可以挽救生命，给患者带来健康。”皮西说。

此后，不少老挝医生来到云南进修，孟赛盛龙国际医院超声医生郎猜就是其中之一。在云南进修期间，郎猜曾帮助患有室间隔缺损的占塔到云南省阜外心血管病医院进行手术。为了治病，占塔的父母曾带着他四处奔波，到许多国家求医问药，最终在中国才把病治好。

这次，一听说中方团队要来老挝义诊，已经回到万象工作的郎猜立刻报名参加医疗团队，希望发挥自己的专业特长，为孩子们出一份力。郎猜全程参加了这次义诊活动，“看着中国同行为孩子们细心检查，精心治疗，我很感动，也很钦佩他们。我们互相交流想法和经验，合作非常愉快。我希望再去中国学习更多知识和技术，帮助更多有需要的孩子。”

“感谢中方医疗团队带来了先进的治疗技术。”玛霍索综合医院院长苏萨·冯帕占表示，期待老中双方进一步加强合作。中国驻老挝大使姜再冬表示，未来，随着双方在医疗卫生等领域的交流进一步深化，两国民心相通的合作之路将越走越宽。

近年来，中方团队还与柬埔寨、缅甸的医疗团队一起，在当地筛查了7万多名青少年儿童，共有110名先心病患儿陆续到昆明就诊并恢复健康，中方与当地医疗部门建立起了良好的合作基础。

“中国医疗组在柬埔寨、老挝、缅甸等国家开展的先心病儿童救助行动意义重大，挽救了很多孩子的生命，加深了人民之间的友谊。我们期待把医疗车开到更多、更远的地方，为更多孩子进行筛查和治疗。”潘湘斌说。

《 人民日报 》（ 2023年08月02日 17 版）