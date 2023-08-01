国务院联防联控机制印发近期重点人群新冠病毒疫苗接种工作方案

新华社北京8月1日电（记者顾天成）疫苗接种是防控新冠病毒感染疫情的重要手段。记者1日从国家疾控局获悉，为进一步做好2023年秋冬季新冠疫情应对准备，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康，国务院联防联控机制综合组近日印发《近期重点人群新冠病毒疫苗接种工作方案》提出，对老年人等重点人群实施针对性新冠病毒疫苗接种。

当前，新冠病毒XBB变异株已成为我国本土疫情主要流行株。研究表明，XBB变异株具有较强的免疫逃逸能力，老年人群等重点人群感染XBB变异株后危害较大。

为此，方案明确，在新冠病毒XBB变异株流行期间，重点是今年秋冬季，优先推荐接种含XBB变异株抗原成分的疫苗。

根据方案，此次接种工作的目标人群应同时符合以下两个条件：一是60岁及以上老年人群或者18至59岁患有较严重基础疾病人群、免疫功能低下人群、感染高风险人群；二是已完成基础免疫或已感染新冠病毒。

在时间间隔方面，已完成基础免疫或已感染新冠病毒的目标人群，在最近一次接种3至6个月后或最近一次感染6个月后（两种情况均发生的，以时间最近的一次为准），可接种1剂次含XBB变异株抗原成分的疫苗。已接种含XBB变异株抗原成分疫苗的，现阶段不建议再接种此前印发的接种方案中可选择的其他种类疫苗。未完成基础免疫且未感染新冠病毒的人群，应先完成基础免疫接种。