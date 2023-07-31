强降雨天气持续 北京疾控发布十大健康防病提示

人民网北京7月31日电 （记者孙红丽）据北京市气象台31日9时发布：暴雨红色、雷电黄色、大风蓝色预警中，今天白天至1日暴雨到大暴雨，局地雨强较大，伴六七级阵风。

对此， 北京市疾控中心公众号发布“强降雨天气十大健康防病提示”并提醒，注意防雨防风和交通安全，尽量减少外出。另外，任何单位和个人，一旦发现饮用水出现异常，及时报告当地卫生监督部门。饮水后出现不适症状及时就医并报告疾病预防控制机构。

十大健康防病提示

外出归来须洗手

外出回来第一件事是洗手，要用肥皂或洗手液，并且使用流动水正确洗手。

饮水卫生且安全

饮用开水、瓶装水，养成不喝生水的好习惯，禁饮带有颜色、带有异味（余氯或臭氧等消毒剂味道除外）、呈现浑浊的水。

食品注意防污染

气候温度高、湿度大，细菌、霉菌易繁殖，食品极易受到这些微生物的污染，因此饭菜尽量当日清，剩饭、剩菜要冷藏，食前加热要彻底。

建议食用包装食品

切勿用雨水或被雨水污染的水清洗蔬果，如果暂时不能保证新鲜的食材供应，建议食用合格的包装食品。

着雨水餐具要及时清洗、消毒

着雨厨具、餐具要彻底清洗、消毒再使用，简便易行的消毒方法是煮沸，将洗净的厨具、餐具完全浸泡在水中加热至沸，保持15分钟即可达到消毒目的。

各类食品“六不食”

★受污染的食品不食用。

★霉变的食品不食用。

★未洗净的瓜果不食用。

★死因不明的动物肉类不食用。

★野生的蘑菇不食用。

★生冷食物不食用。

雨浸皮肤需清洗

暴雨期间，暴露的皮肤极有可能接触到雨水，雨水浸湿部位要及时用清水清洗干净，以免引发各种皮肤疾病。

及时清理外环境

及时清理居室周边的雨水、垃圾，减少蚊虫滋生，防蚊、灭蝇。

雨天要保护水源

及时清除水源地周边及上游的污泥、垃圾、动物粪便、动物死尸等污染源，尤其要做好厕所等关键部位的清洁卫生。

做好自我健康监测

汛期要密切关注自己和家人的身体状况，饮食起居要规律，避免过度劳累，随时注意天气变化，适时增减衣服，预防感冒，一旦出现不适，及时就医。