艺术乡村铺染“五彩梦”

一名从前只在美术课上接触画画的小学生，在全省获得绘画特等奖；一位年逾花甲、地地道道的农民，在自家客厅搞起了个人油画展；一个层层山峦间的小村子，成为远近闻名的“网红村”，还办起了国际艺术展……这些让人惊讶的变化，都发生在江西省萍乡市湘东区江口村。

走进江口村，青山环抱，绿水荡漾，百亩油葵百合、鸬鹚烟雨湿地公园尽显生态之美，更引人注目的是，彩色墙绘、艺术装置、艺术橱窗遍布道路两侧和农田，小酒馆、小舞台、小书屋与农房比邻而居……似乎一切都在艺术的浸染中。

艺术区引发“蝴蝶效应”

来自芦溪县的00后李秋玲与两位好友，自驾40多分钟慕名而来。“美丽风貌和丰富活动都值得‘打卡’，感觉整个村子就是艺术馆。当然，零799艺术区绝对不能错过。”李秋玲说。

零799艺术区，一个由24栋“白房子”构成的乡村艺术殿堂，是江口村蝶变为艺术乡村的关键。

把时间拨回到2020年11月，“白房子”正式启用。来自中央美院及当地的33 位艺术家在此设立工作室，成为新村民。

每周一次艺术体验、每月一次艺术沙龙、每两月更新一次展览，农民画公益培训班、公益少儿美术培训课堂、蓝染公益手工课程等。艺术家们不仅搞创作、开展览，更以志愿者身份通过乡村美育、文创开发、培训、研学等，与村民积极互动。“被艺术赋能的乡村，‘软实力’‘硬实力’都得到极大提升。”见证这些变化，萍乡市文化广电新闻出版旅游局副局长李小虎深有感触地说。

2021年开始，艺术家志愿者们开起公益培训四点半课堂，村子里的学生纷纷过来“看热闹”，江口小学学生陈佳慧也在其中。“之前，这些孩子对‘美术’的认识停留在有限的几节美术课上，零799里的培训把他们深深吸引，很多学生下课后就愿意到艺术区转一转，和老师交流、互动。”让湘东区美术馆馆长钟磊“意想不到”的是，不少孩子积极参与到乡村美化和景观改造中来；一个学期后，陈佳慧竟然在全省绘画比赛上拿到了特等奖……

零799艺术区马上为孩子们和村民办起艺术展。“在更多江口孩子们的心里种下艺术的种子，鼓励他们用手中的画笔，画出属于自己的世界。”江口村党总支书记杨文群说。

艺术的种子不断发芽

艺术的种子在这里发芽、生长。与此同时，让外来艺术家和本地人都“意想不到”的事，还在不断发生。

“这是我前不久临摹莫奈的作品。”很难想象，这位与莫奈不期而遇的、村民口中啧啧称赞的“陈老师”，是一位地地道道的农民。陈云发今年64岁，61岁之前，他是泥瓦匠，被唤作“陈师傅”，这个农民的世界与绘画似乎没有任何交集。

零799建设期间，湘东区美协主席张佰桥租住在他家，并时常在客厅绘画。柔和的线条、绚烂的色彩，吸引了陈云发。得知他想学油画的心思后，艺术家们提供画材、上门教学。“我几乎每天都坚持画画，做完农活后，忍不住想画两笔。”如今陈云发家的客厅，已经挂满了油画。张佰桥也经常过来坐一坐、看一看，“他的画没有条条框框的约束，很放松、朴实，我也能从中获得一些灵感和启发。”

“上个月卖了3幅画，500元钱一幅。”陈云发憨厚地说，“能做喜欢的事，还能卖钱，真好！”

零799艺术区建成不到3年，举办了“点燃泥土”“纪录小康”“光彩四邑”等16个主题展览，村民、游客的优秀画作都于其中展出。村民恍然大悟：原来艺术并不是遥不可及，艺术其实就在田间地头、编筐编篓、茶余饭后的生活之中。

“当所有人在画布前拿起画笔的那一刻，他们由艺术的旁观者变为参与者。当作品展出时，他们的兴奋和自豪、自我认可与对未来的思考，都更加深入。”钟磊高兴地看到，“对村子来讲，艺术让它变得更加美丽、更加生机勃勃，乡村振兴有了更蓬勃的动力和深厚的力量。这是一幅美妙的画面。”

带动村庄越飞越高

艺术也悄悄改变了村民们的生活方式。张佰桥发现，以前很多村民的庭院比较杂乱，现在，村民们喜欢用花草将房前屋后点缀得漂漂亮亮，充满艺术和生活气息。

许多游客被村子里的艺术故事感动着。不少外国人也决定在这里办展览，美国、德国、丹麦等国家的艺术品，“飞”到了零799艺术区，和村民零距离接触。

“外地人专程过来，我们为啥不回去？”看到家乡的蓬勃发展，年轻人纷纷回乡。村民许春英在村集体里工作，每月拿着两千多元钱的工资，“做梦没想到家乡现在这么好，对未来信心十足”，她笑得合不拢嘴。2022年，江口村累计接待游客10万余人次，带动了400余村民家门口就业、创业增收，文化产业涌动旺盛活力。

“自文化和旅游部等联合印发《关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》后，萍乡市进一步汇聚美术产业、文化演艺产业、手工艺产业、文旅项目等赋能乡村振兴，助力实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。江口村的探索已经卓有成效。”李小虎说，“我们将进一步鼓励、支持和引导优质资源向江口村等特色乡村延伸，全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化。”

走在江口村，清风拂面。

村中的一片玉米地里，艺术装置——纸飞机吸引了人们的目光。杨文群说：“希望孩子们能有一个充满艺术气息和泥土芳香的童年，越飞越高；希望江口这个艺术村庄，也能越飞越远。”