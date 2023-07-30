事关居民医保！三部门：2023年筹资标准为1020元

人民网北京7月30日电 （记者乔业琼）为不断增强基本医疗保障能力，努力解除人民群众看病就医后顾之忧，近日，国家医保局会同财政部、国家税务总局印发了《关于做好2023年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（以下简称《通知》）。

在筹资标准方面，《通知》统筹考虑经济社会发展、医药技术进步、医疗费用增长和居民基本医疗保障需求等因素，明确2023年城乡居民基本医疗保险（以下简称“居民医保”）筹资标准为1020元，其中人均财政补助标准达到每人每年不低于640元，个人缴费标准每人每年380元。

在待遇保障方面，《通知》要求全面落实医疗保障待遇清单制度，促进制度规范统一、待遇保障均衡。主要包括三个方面，一是巩固住院待遇水平，确保政策范围内基金支付比例稳定在70%左右。二是稳步提升门诊保障水平。有条件的地区可将居民医保年度新增筹资的一定比例用于加强门诊保障，继续向基层医疗机构倾斜。统筹现有门诊保障措施，加强保障能力。有条件的地区可逐步将门诊用药保障机制覆盖范围扩大到心脑血管疾病。三是加强居民医保生育医疗费用保障，进一步减轻参保居民生育医疗费用负担。

在医保支付管理方面，提出五项具体要求，一是加强医保药品目录管理，完善和规范谈判药品“双通道”管理，推动省域内“双通道”处方流转电子化，提升谈判药品供应保障水平。二是及时把符合条件的医用耗材、医疗服务项目按程序纳入当地医保支付范围，并加强支付管理。三是规范和强化民族药、医疗机构制剂和中药饮片医保准入管理，并动态调整。四是扎实推进按病组和病种分值支付方式改革，年底前70%统筹地区开展实际付费。五是统筹做好医保支持“互联网+”医疗服务医保支付、支持中医药传承创新发展有关工作。

在医药集中采购和价格管理方面，提出四项具体要求，一是持续扩大药品耗材集中带量采购覆盖面，严格集采量执行，促进医疗机构优先使用集采中选产品。二是持续完善医药集采平台功能，提升药品耗材“网采率”和集采平台统一服务水平。三是持续推进实施全国医药价格监测工程，加强全国挂网药品价格信息共享和价格查询。四是做好医药价格和招采信用评价，开展医疗服务价格改革试点评估。