盛夏入三伏，骄阳似火炉。7月25日，在中华全国总工会机关服务中心的支持下，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）走进中华全国总工会，为广大职工送去身心关爱和健康服务，受到大家的广泛关注和喜爱。

人民健康“五进”关爱服务计划走进中华全国总工会

结合前期职工健康需求调研，本次活动开设了健康生活体验服务和名医健康咨询服务环节。同时，现场设置了“科学健身站”“健康管理站”“健康咨询室”以及“健康科普知识竞赛”等主题区域。精彩丰富的体验区、高效智能的体检设备、新潮的健康打卡标语，为中华全国总工会广大职工们的午间生活增姿添彩。

同时，活动还邀请北京中医药大学主任医师辛随成、北京回龙观医院主任医师闫少校，为职工们提供身心健康咨询服务，引导职工用积极乐观的心态化解工作生活中的负面情绪，开心生活、快乐工作。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，并以主题教育活动为契机，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。（赵晓彤）