聚焦世界肝炎日：生活中哪些行为会伤肝？

中新网北京7月28日电 2023年7月28日是第13个“世界肝炎日”，主题为“坚持早预防，加强检测发现，规范抗病毒治疗”。肝炎有何症状？肝炎会传染吗？生活中哪些行为会伤肝？北京协和医院感染内科副主任、副主任医师曹玮作出了专业解答。

肝炎有何症状？

据曹玮介绍，肝炎的症状比较多样，通常来说，比较经典的是消化道相关的症状，例如恶心厌食、食欲下降，严重时有可能会出现呕吐。另外有一部分患者可能会出现明显的乏力，皮肤还有巩膜出现明显的发黄，都提示有肝功能的损伤。

当然，也有一部分肝炎是比较“安静”的，比如脂肪肝或者非活动性肝炎。这部分肝炎就需要做检查才能发现。

需注意的是，肝区不适不能直接等于得了肝炎。老百姓认为的“肝区”其实说的是人体右上腹，这个部位除了肝脏还有其他的脏器如胆囊、肠道、膈肌、腹壁、胸壁等，所以如果出现了肝区不适需要警惕肝炎，但有时胆囊炎、胆囊结石也会产生所谓的“肝区”疼痛，所以不能一概而论，需要去医院进一步检查。

肝炎会传染吗？

曹玮介绍道，肝炎是否会传染取决于肝炎的类型。

大家常常提到的肝炎绝大多数都是病毒性肝炎，有一定传染性。我们通常提到的病毒性肝炎，包括甲肝、乙肝、丙肝和戊肝，其中甲肝和戊肝都属于消化道传染病，可能由于进食了被病毒所污染的食物或者水源；而乙肝和丙肝都属于性传播及血液传播疾病，所以可能通过性生活或者是血液以及母婴进行传播，是有传染性的。

但是也有部分肝炎没有明确的传染性，比如因为脂肪堆积所产生的脂肪肝，药物引起的肝脏损伤以及自身免疫性肝炎。

生活中哪些行为会伤肝？

曹伟提醒大家，有一些行为明确对肝脏有害，比如过度劳累、饮酒。

另外，大家经常会想通过服用保健品或者其他药物来提高自己的免疫力，但是有一部分药物可能是对肝脏有损伤。因此，如果已经患有肝脏基础疾病，在选择这些药物的时候就要非常的慎重。

打疫苗可以预防肝炎吗？

据曹玮介绍，目前部分肝炎能够通过接种疫苗来预防，比如乙肝。在全民广泛接种乙肝疫苗后，我国乙肝的发病率显著下降；我国有自行研发的戊肝疫苗，甲肝也有相应疫苗，可以按需接种。

但是也有一些肝炎当前没有成熟的方法来预防，比如说丙型肝炎目前就没有有效的疫苗，通常需要感染了之后早发现、早治疗。

脂肪肝有特效药吗？

“令人失望的是，目前脂肪肝还没有特效药。”曹玮表示，脂肪肝患者往往也会伴随超重、三高等，导致了脂肪在肝脏组织中的沉积，引起继发的炎症。

因此，我们首先要调整生活方式，改善身体状态，偏重的人应该控制体重，随着体重控制到合理的范围内，可能不需要吃药，转氨酶和肝脏b超状态就已经好转了。同时，还应该管理好血糖血脂。